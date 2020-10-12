江苏苏州举行血液主题慈善晚会 号召更多人关注血液病

10月9日，由苏州市医学会、苏州大学附属第一医院、国家血液系统疾病临床医学研究中心、江苏省血液研究所及苏州陈霞爱心慈善基金会联合主办的“2020‘因为有你?我们都挺好’——真真有爱·悠悠我心慈善晚会”在江苏省苏州市举行。晚会着重向全社会普及血液病相关知识，强化大众的预防意识，提升健康素养。

晚会主要分为有你·天使、有你·仁心、我们·挺好、有你·我们都挺好四个篇章，通过血液病患者、医护人员及艺术工作者们的精彩演绎，展现了白衣天使们默默付出，呕心沥血救死扶伤的一面，也看到了血液病患者及家属们勇敢地与病魔作斗争的过程。

苏州市医学会会长谭伟良表示，“真真有爱·悠悠我心”就是苏州这座城市的真实写照。“2019年苏州市无偿献血达14.6万人次，共计44吨血。还有2.3万人次捐献了血小板，提供了3.3万的治疗单位。从2010年开始，目前苏州籍参与骨髓成功捐献人数达175人。”

苏州大学附属第一医院党委书记陈卫昌指出，科技创新在血液学科和苏州血液病研究所的发展历程中发挥着重要作用。希望通过血液学科人的共同努力，探索精准治疗与技术革新，能够为广大患者带来福音。

“希望所有的血液病患者都要增强信心。”江苏省卫生健康委员会副主任李少冬表示，在党和政府的支持关爱下，有一批批的爱心人士、医护人员及社会力量都在为他们保驾护航。

苏州大学附属第一医院血液科主任、国家血液系统疾病临床医学研究中心的常务副主任吴德沛介绍了医学的进步对血液病治疗的重要意义。他表示，白血病是一种恶性疾病，虽然医学在不断进步，但在抗白之路上依旧任重而道远。

晚会现场，主持人讲述了19年前“小天使陈霞”和“白衣天使”生命接力的故事。如今陈霞已经作为苏州陈霞爱心慈善基金会理事长，在血液病患者慈善守护的道路上走过了多个年头。她在晚会上表示，感恩陪伴她默默付出的兄弟姐妹们，感恩伸出援助之手的所有爱心人士，也希望能有更多的力量参与到这份事业当中，让更多患者能够健康、快乐、更加有尊严的生活。