西藏防艾协会一行到北京京城皮肤医院参观学习

10月10日，西藏防艾协会会长格桑顿珠、西藏防艾协会秘书长格来及北京性病艾滋病防治协会副会长福燕、北京市朝阳区疾控性病艾滋病防治所所长王丽娟、北大国家健康研究院研究员肖东等一行8人，到北京京城皮肤医院交流学习并举行座谈会。

座谈会上，由祥云医疗执行总裁祝希春向远道而来的西藏同胞表示热烈的欢迎，并分别从祥云医疗的发展规模、学科建设、人才队伍建设、业务发展及管理模式等方面进行了详细介绍，并由北京京城皮肤医院院长张毅向来宾介绍了医院的发展、科室设置、诊疗设备、专科特色、基础设施、优质服务等概况，来宾们认真听取了介绍。

随后，西藏防艾协会会长格桑顿珠在致辞中讲到:“在两位领导的讲演文稿中，看到藏文非常高兴，也非常感谢两位领导的用心和重视，我们从雪域高原下来，不光是为了看东西，更是为了学东西，把好的经验带回到西藏，造福人民”，格桑顿珠会长谈到，他们目前面临艾滋病性病诊疗问题，当地很多医院不愿意为艾滋病性病患者治疗，他们只能从网上购买一些药物，下一步打算在西藏建立皮肤性病门诊，希望今后双方多一些沟通交流，在北京京城皮肤医院的协助下，进行远程诊疗，让这些患者也能得到首都专家专业的治疗。

会议最后，北京性病艾滋病防治协会副会长福燕在辞职中表示，希望今后北京京城皮肤医院在艾滋病性病诊疗、专家及远程会诊方面多多提供支持，与西藏防艾协会共同努力，帮助更多的患者得到专业的诊疗。

据介绍，在国家大力发展“互联网+”的背景下，北京京城皮肤医院于2020年9月初通过北京卫健委审批，获得互联网医院诊疗资质，通过互联网手段实现在线语音、图文视频问诊、在线开处方、邮药为一体的诊疗和服务体系，极大的方便了患者就医。可以让知名专家资源的经验得到复制，可以让患者足不出户便可享受北京乃至全国知名专家一对一的诊疗服务。