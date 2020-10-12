全国医联体典型案例活动闭门研讨会在京举办

人民网北京10月12日电 10日下午，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办的“医”路同行 “联”动未来——全国医疗联合体典型案例征集展示活动闭门研讨会在人民日报社举行。来自医疗卫生界的多位专家学者，以及公立医院负责人代表出席了本次活动，并就医联体建设和全国医疗联合体典型案例征集展示活动建言献策。

国家卫健委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉对当前医联体建设的背景和现状进行了分析。她表示，近年来分级诊疗制度的落实、医联体的建设取得了一定成效，但仍存在政策不够完善、网格化管理欠缺等问题。希望今后将出台的相关政策，逐步落实到实际工作当中。医联体平台的建成，能够帮助行政管理部门、医疗机构等各方进行系统的梳理和学习。“典型案例征集是一种非常好的形式。成功的医联体可以有多种多样的模式，不管什么样的模式，适合自己的、接地气的、能够有生命力的、能够持续发展下去的模式，就是最好的。”她指出，希望能够利用这个平台展示更多政策落地生根的实例。期待新媒体、智库和行业主管部门共同为大家提供医联体最权威的政策解读、有深度的典型挖掘和高水平的模式探索。

人民网人民健康总经理万世成介绍，此次开展“医”路同行 “联”动未来——全国城市医疗联合体建设典型案例宣传活动，旨在深入贯彻落实习近平总书记关于健康中国系列重要讲话精神，响应《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》有关要求，人民网·人民健康将在国家卫生健康委医政医管局指导下，以目前118个城市建设医联体试点为契机，开展“医”路同行 “联”动未来——全国城市医疗联合体建设典型案例宣传活动（简称“医联行动”），助力有序分级诊疗和着力构建优质高效的医疗卫生服务体系。系列活动将开展案例征集、试点城市调研+采访，并结合线上线下资源做好交流学习平台服务。

医联体的发展离不开专家智库的作用，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰、北京大学中国健康发展研究中心主任李玲、国家卫生健康委卫生发展研究中心副研究员赵锐被聘任为“全国医联体建设专家委员会委员”，将共同助力医联体的建设。

在讨论环节，王虎峰、李玲、赵锐，以及首都医科大学附属北京朝阳医院副院长李晓北，北京协和医院医务处处长潘慧，天坛医院医务处处长王晓岩等与会嘉宾就医联体调研城市及样本、医联体服务平台规划、全国医联体典型案例征集展示活动评审规则和整体推进计划等进行了深入交流。

据悉，10日上午，国家卫健委医政医管局召开了分级诊疗制度和医联体建设工作视频会议，主要任务是部署落实分级诊疗和医联体建设系列文件的有关要求，统一思想认识，推动实现医联体建设得到广泛布局和管理，进一步加快分级诊疗制度建设。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉指出，连续几年持续推进分级诊疗和医联体建设工作，无论是医疗救治还是疫情防控，很多地方医联体发挥了重要的作用。分级诊疗和医联体建设工作，是一个系统工程，是医改当中很重要的环节，通过本次视频会议通报分级诊疗制度和医联体建设工作的进展情况，以医联体建设为抓手，助力构建分级诊疗制度建设工作进行再动员再部署，督促各地行政管理部门将各项工作抓实、抓细、抓落地。国家卫健委医政医管局相关负责人和专家分别介绍分级诊疗医联体建设的工作要求和政策解读，人民网人民健康相关负责人在会上介绍了分级诊疗和医联体系列宣传工作方案。