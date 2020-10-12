呼伦贝尔市精神卫生中心开展2020年世界精神卫生日义诊宣传活动

2020年10月10日是第29个“世界精神卫生日”，为弘扬攻坚克难的抗疫精神，进一步提升全民精神卫生和心理健康意识，倡导社会关注、支持精神卫生和心理健康工作，积极推进心理健康促进行动，近日，呼伦贝尔市精神卫生中心开展了主题为“弘扬抗疫精神，护佑心理健康”的世界精神卫生日义诊宣传活动。

开展院内义诊、咨询服务，患者及家属与专家近距离咨询精神卫生及心理健康知识。专家们耐心细致地解答来访群众的各类心理和精神问题，对精神、心理问题比较突出的咨询者进行心理测评和心理疏导，并认真为来访群众做检查；现场为群众发放心理、精神卫生宣传手册，普及心理医学常识和精神康复知识。

充分利用媒体，唱响宣传主题。呼伦贝尔市精神卫生中心利用医院官网、微信公众号等多种方式进行宣传，发布“疫情心理小课堂”系列科普知识4篇，转载“世界精神卫生日系列科普视频”12条，并上传网盘方便广大市民下载观看；印制“健康教育系列处方”12种；广泛宣传呼伦贝尔市心理援助热线和心理援助平台。通过各类媒体，加大了精神卫生和心理健康的宣传力度，进一步普及精神卫生和心理健康知识。

疫情期间，呼伦贝尔市精神卫生中心心理援助专家组还积极奔赴呼和浩特、满洲里、扎赉诺尔等市、区，为境外回国隔离人员及一线疫情防控人员提供高质量的心理援助，积极开展疫情相关心理危机干预，充分利用专业特长，为抗疫做出力所能及的贡献。随着秋冬季的到来，为强化心理健康服务保障措施，呼伦贝尔市精神卫生中心制订了应对秋冬季新冠肺炎疫情的心理干预工作方案，并加强培训、演练，提升精神卫生和心理健康工作人员业务能力和技术水平，为人民群众的心理健康保驾护航。（呼伦贝尔市精神卫生中心供稿）