哺乳期高糖饮食影响孩子认知

都知道母乳有益宝宝健康，哺乳期饮食则会影响母乳质量。美国一项研究显示，母亲哺乳期摄取高糖饮料会损害孩子幼年认知能力发展。研究报告在最新一期《美国临床营养学杂志》月刊上刊载。

洛杉矶儿童医院糖尿病和肥胖项目研究人员先前研究发现，女性产后头几个月喝高糖饮料不仅会增加自身增重风险，还可能使刚出生不久的孩子经母乳摄入过多糖分。研究人员进一步研究，请88名女性在哺乳第一个月报告每天摄入的果汁等含糖饮料数量，两年后使用贝利婴幼儿发育量表评估她们孩子的发育水平。结果显示，母亲哺乳期摄入含糖饮料越多，孩子两岁时认知能力得分越低。

研究人员推测，这可能是因为母亲哺乳期摄入的过多糖分经母乳进入孩子体内，而过多糖分可能影响孩子大脑发育。

美国科学促进会运营的全球科技新闻服务网站“尤里卡警报”援引研究人员的话报道，这项研究显示，女性“哺乳期饮食对母乳质量的影响超过我们现有认知”，研究成果“可能用于指导今后女性哺乳期营养膳食，以更好地确保孩子获得认知发展所需的基础成分”。（据新华社）