孩子多喝水认知强反应快

近期，一项发表在《营养学》杂志上的新研究表明，多喝水不仅有助孩子健康成长，还能提升他们的多任务处理能力。

美国伊利诺伊大学香槟分校活动机能学与公共健康学教授奈曼·汉和美国东北大学查尔斯·希尔曼教授联合完成该项研究。研究团队以75名年龄在9~11岁的儿童为试验对象，首先安排他们连续4天、每天按照普通的基线水平喝半升水。随后，参试儿童每天将饮水量增加至2.5升，保持4天。研究人员比较在两种水分摄入情况下，参试儿童的尿液水化数据和认知能力。结果发现，摄入更多水分后，孩子的多任务处理能力更强，反应速度更快。这个结果表明，多喝水对复杂认知能力的提升有益。

工作记忆力、认知灵活性等复杂的认知能力被认为是取得学术成就的基石，该项研究为从小增强多任务处理能力提供了有效途径。研究人员指出，孩子们一般不会主动喝水，所以他们经常处于无意识的脱水状态，家长适当提醒孩子喝水至关重要。（敏稳）