如何在相亲里找到爱情？

最近读了一篇文章《985相亲局，见证高端的失败》，文中介绍有一个平台把“是不是985大学的毕业生”作为筛选条件，然后把符合条件的人放在一起做了一个相亲平台。

以前社会学专业的学生经常会选择相亲话题去做研究，如看一本杂志连续几年的征婚启事是怎么写的，看男女各自在乎哪些条件。“985相亲局”里大家所在乎的和多年前杂志上的征婚启事相差不多。男生首先看年龄，发布者也由男性多转变为女性多。

以前的征婚，男性也对女性有年龄要求，但女性对配偶有年龄要求的较少。在“985相亲局”里也是这样，同时参与者女性比男性更多一点。

三十岁是个分界线，女性过了三十岁就不太好找了。过去大龄男性去征婚的现象更多，年龄也没有分界线，但现在越来越明显。细读这篇文章发现，不管学历多高，时代怎么变化，在爱情方面跟十几年前在乎的东西差不多，爱情的能力和想法并没有进步。

当你已经能独立自主、已经能过得很好时，为什么还要找一个TA，经济要跟你匹配的，学历要跟你一样高的？这里想着重讲以下几点。

相亲讲爱更艰难

认识一个人有三种不同的方式：一见钟情、日久生情、经人介绍认识。相亲是经人介绍认识的其中一部分。经人介绍有非正式和正式的情况，相亲依然是今天恋人相识的主要方式。

这不见得不好，但我们要在这里讲的是为什么相亲和爱情的感觉相差甚远？我们理想中的爱情是感性的，见到你就没有理由地爱上你，可谓“情不知所起，一往而深”，这是爱情超越其他功利性的一个重要特征。可在相亲时，一定是条件和条件的匹配。

法国社会学家伊娃·易洛斯说，过去是不存在相亲市场的。我们会有一些隐隐约约的需求，但是我们会去接触不同的人，并不会直接陈述出来。可是在相亲市场上，会发现每个个体在这个市场就必须标签化，即一定要给自己贴一些标签。搜索也好，匹配也好，都是通过这些标签。过去是通过“门当户对”来匹配，而今天更多的所谓门当户对变成了教育背景、经济收入、外表等是不是一致。

这些都是标签，所以伊娃·易洛斯在研究里发现，我们在寻找爱情时，想要找一个独特的人。那个独特的人一下子打动我，这是我想要的爱情。可是一旦进入相亲市场，就是条件和条件的匹配，是不断地贴标签。你会发现，虽然你很独特，而一旦成为标签，你没有独特性了。比如你说自己性格不可能是阴郁、有功利心，你肯定会说自己比较积极乐观。所有人都选择这种比较正面的标签，你会发现在相亲市场一旦给自己标签化，独特性就没有了。

在相亲市场里爱情的感觉是往后退的。更严重的问题是一旦进入相亲市场，我们希望自己的价值能得到充分体现，在这个过程中，当然希望找到比自身条件更好的对象。自己的条件到这个标准，一定希望找一个比自己条件更好的，对方也希望找条件更好的，所以永远有错位。

以开放心态面对相亲

学会和不同的人建立朋友关系，是非常重要的一种能力。如何调整自己的认知能够和更多人建立朋友关系，这才是走进爱情的第一步。在相亲时把爱情这个概念先放一放，探索性地去交朋友，爱情才更有可能发生。

如果你带着目的性，我一定要找到一个结婚对象，我对爱情的要求很高，对方的条件都要很匹配，那么相亲常常会让我们失望。相亲之所以成功就是需要心态开放，认识一个人，先做朋友，也没觉得条件一定要完全匹配，这时反倒成功了。

我并不觉得相亲不好，它就是一个扩大朋友圈、认识更多的人的方式。但它并不是我们想象中跟爱情本身的逻辑完全吻合。

在相亲里找到爱情基础

如果你想要一份好的爱情，收获爱情的前提是：你要对他人有好奇心；你要知道你的Mr.wrong是谁，你怎么排除Mr.wrong；怎么跟别人交朋友。这三部分都有了，便能在相亲里找到爱情的基础。

希望大家能走出这个困境，希望现代年轻人有所改变，对爱情能够打开想象力。感情的世界比你想象的更重要，有时候物质条件可能没那么重要。

多年前一位朋友拍了一部纪录片《上海新娘》。在拍摄时访谈了很多不同的对象，其中有一些来自国外的女性。她们在中国结婚后，就提出一个疑惑，为什么每一个中国男性在自我介绍时都会说：我是来自某某公司，毕业于哪个学校。

她们说我和你交朋友，这些对我来讲并不是第一需要的信息。我很想知道你的爱好是什么，咱们能聊些什么，你日常生活是什么样子，你对哪一块专业领域更感兴趣……这才是交朋友的基础。

这个问题提出了对我们人生固有生活观念的改变。当你想要拥有一份好的感情生活的时候，你生活本身的丰富程度也是很重要的。所以除了985的标签，除了职业的标签，我们每个人都要问问自己，除了这些，还有什么东西是我值得向别人介绍的。

我的爱好是什么？我最喜欢的东西是什么？我擅长的事情是什么？哪些话题是我可以跟别人有共鸣的？这些问题其实是每个年轻人想要拥有更好的感情生活时，要问自己的问题。因为你会发现这些才是让我们的感情生活不断持续下去的重要基础。（复旦大学社会发展与公共政策学院社会学系副教授、复旦大学家庭发展研究中心主任 沈奕斐）