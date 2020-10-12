陕西新增1例境外输入无症状感染者 当前全省隔离密切接触者590人

人民网西安10月12日电 据陕西省卫健委消息，10月11日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月11日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

10月11日0-24时，新增报告境外输入无症状感染者1例。截至10月11日24时，累计报告境外输入确诊病例183例，出院156例，在院27例。累计报告境外输入无症状感染者118例，转为确诊病例4例，解除医学观察92例，尚在医学观察的无症状感染者22例。

今日新增：陕西新增1例境外输入无症状感染者为10月7日由乌兹别克斯坦塔什干至西安GJ8766航班乘客。10月7日GJ8766航班到达西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。10月7日GJ8766航班1名乘客隔离期间复检被诊断为无症状感染者。

当前全省隔离密切接触者590人，其中境外输入密切接触者585人，外省协查密切接触者5人。

无症状感染者：徐某，男，46岁，江苏籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。