没想到！卡个鱼刺跑了五家医院

(健康时报记者 孔天骄)“十一双节，朋友开开心心一起聚餐，没想到我卡了个鱼刺，当天下午去了最近的社区医院、口腔诊所、儿科医院、中日医院，竟然都不能拔。”

10月8日，34岁的金亚(化名)告诉健康时报记者，今年的国庆长假，一根鱼刺让他张着嘴连续跑了5家医院，到了深夜终于在同仁医院挂耳鼻喉科急诊，把刺拔了出来。

回想整个事情的过程，金亚对于进入喉咙的小小鱼刺，倒吸一口凉气。金亚称，去当地的社区医院，社区医院表示没有相关人员可以拔鱼刺，比较复杂，不好处理；当地口腔诊所医生看了之后，告诉金亚，“位置比较靠近里面，已经不在口腔内，不敢拔。”

金亚抱着一种卡鱼刺一般是孩子比较容易发生的心理，去了附近的一家专门的儿科医院，但儿科医院称，他们主要给儿童看，建议前往其他医院。

辗转到中日医院，中日医院的医生告诉金亚，像这种情况，节假日建议去同仁医院急诊。

一直到到了晚上，金亚到了北京同仁医院。

“到同仁医院，挂号、排队、缴费、问诊、拔鱼刺前后不超过15分钟。”金亚告诉健康时报记者，单纯取刺过程也就几秒钟的事儿。

就这样，金亚拔一根鱼刺跑了五家医院，折腾一个下午。

在辗转奔波的过程中，金亚自身也尝试做了一些措施，如大口进食馒头，但除了吞咽时疼痛加重之外，鱼刺根本就没有挪到的意思。也大口喝了两碗醋，除了胃壁传来的灼热感，卡喉的鱼刺丝毫没有移动。

北京一家三甲医院急诊科医生告诉健康时报记者：“拔鱼刺看似简单，实则危险，且是个技术活，对专业性要求很高。而且有些医院的急诊没有耳鼻喉，拔鱼刺需要专业器具、专业医生提供服务。”

医学上，进入食道的鱼刺可不是什么小事，鱼刺卡喉，就是在“鬼门关上走一遭”。该急诊科医生告诉记者：“鱼刺最容易卡在扁桃体所在的口腔深处、食管的分叉口、食道等地，其中，鱼刺卡在扁桃体口和舌根旁占了90%，卡在食道上占10%。如果这些部位处理不当，会引发很多问题，如引起吞咽困难，一旦鱼刺刺破食道壁，就可能造成致命性大出血等。”

卡了鱼刺怎么办?中日医院耳鼻喉科副主任医师程靖宁曾告诉健康时报记者，卡住鱼刺后，先要立即停止进食，减少吞咽，儿童要尽量避免哭闹，以免将鱼刺吸入喉腔。其次，低头大弯腰做猛咳动作，或用一只筷子刺激咽后壁，诱发呕吐。如果仍无效，可用汤匙等压住舌头的前部，举起手电筒用镊子夹出鱼刺。以上办法不管用就要及时就医。