不舒服却找不到病因？可能是心理疾病的“求救信号”

(东南大学附属中大医院蔡逸秋)明明身体不适，腹泻、头疼、失眠......哪哪儿都不舒服，就诊后却找不到病因——在你的身边，是否也常常遇到这样的案例?实际上，这有可能是因为心理问题，身体正在发出“求救信号”。

10月10日是世界精神卫生日，记者从中大医院心理精神科获悉，随着社会竞争的加剧，轻度的心理疾病像感冒一样普遍，与2年前相比，心理精神科门诊病人数提高了10%，而青少年人群相较5年前已经上升了50%。该院心理精神科主任袁勇贵教授指出，心理疾病也有“求救信号”，且常常表现为躯体症状，人们要学会识别这些信号，并及时就医。

现象：反复腹痛找不到原因，竟是心理在“捣鬼”

14岁的小涵是一所名校重点班的初中生，本应在课堂上学习的她，因为腹痛在儿科住院，做了各种检查，却始终查不到病因。经儿科医生推荐，来到中大医院心理精神科门诊就医。经袁勇贵主任询问病因，发现小涵的腹痛是有规律的，每周周一、周二最明显，周四、周五好一些，周末会缓解。一天之中的规律是早晨起床后要上学的时候腹痛厉害，到下午会减轻。

原来，小涵在小学成绩一直名列前茅，到了初中后竞争压力变大，她无论怎么努力，成绩总是上不去。时间久了，小涵不仅上课注意力不能集中，还变得郁郁寡欢，越来越自卑。

了解到这些，袁勇贵主任团队便为小涵做了心理评估，发现她的抑郁、焦虑水平都到达了中重度的程度。之后，便对小涵进行药物干预和心理治疗，不久后，小涵的症状得到了很大的改善，已经返回学校正常学习了。

提醒：躯体症状——心理疾病的“求救信号”

据了解，小涵的情况在临床上并不少见。袁勇贵主任介绍，有许多人有这样那样的疼痛，在很多临床科室做各种检查，毫无异常，但不适的感觉却又真实存在着。这是典型的心理疾病表现为躯体症状，通俗来讲，就是心理疾病的“求救信号”。

“很多人以为是身体出现了病变，忽视了实实在在存在的心理疾病。”袁勇贵主任表示，心身是一个整体，如果我们产生的各种负面情绪，如焦虑、抑郁、沮丧等，没有合理的疏泄渠道，就会通过我们的身体表达出来，有的人是头痛，有的人是腹痛，还有胸闷、心慌等情况。

袁勇贵主任特别提醒，儿童青少年是一个特殊群体，他们遇到问题处理能力有限，对自己的情绪认识不完全，如果不能从家长或老师那里得到合适的帮助，情绪问题更容易表现为各种各样的躯体不适。

“家长如果发现孩子出现心情压抑、愉悦感缺乏、兴趣丧失，甚至有自伤、自杀的念头或行为，就要警惕患有心理疾病的可能，及早找专业的医生问诊。”袁勇贵主任表示。

支招：对症治疗，正确面对心理问题

专家指出，因心理问题引起的一些躯体症状，不用去紧张和害怕。当发现自己有不明原因的躯体症状时，应当及时就医，专业的心理精神医生会根据患者病情，制定合适的治疗方案，比如心理治疗和药物干预。

“待到好转一些之后，自然躯体症状也会得到很大的改善的。”袁勇贵主任说，它们就是一条线上的蚂蚱，心境得到了改善，躯体症状也就会减缓下来。

专家建议，在日常生活中，当产生不良情绪时，可以从事运动锻炼，调节负面情绪，培养积极的心态。患者周围的家属和朋友，如果发现患者持续有负面情绪，以及不明原因的躯体症状时，一定要多给他关怀、支持和重视。必要时请专业的心理医生干预治疗，切不可讳疾忌医，耽误病情。