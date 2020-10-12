摒弃小陋习 还你婀娜身姿

天气渐凉，翻出来以前的牛仔裤，哎呀，提不上了！原本苗条的身材慢慢肥胖起来，我们到底做错了什么？殊不知，只要改掉一些生活中的坏习惯，身材就能保持婀娜如初。

坏习惯1——手机不离手

许多职场女性上班除了看电脑就是看手机，好不容易到了饭点，本该移步食堂或餐厅的时候了，现在连胳膊都不用抬，手指在手机上点点划划一番，外卖就可以送到面前，就连吃饭也在不断地刷屏。最近，巴西和荷兰研究人员在美国《生理学与行为》杂志上报道了他们的研究发现；一边吃饭一边刷手机容易让人摄入更多热量，不利于控制体重，导致肥胖。手机剥夺了人们许多本来必不可少的能量消耗，让他们在不知不觉中又获取了更多的能量，因此手机是导致肥胖的“首恶”。

坏习惯2——随手一杯奶茶

奶茶不是一种健康饮料，奶茶中含有许多糖分和脂肪，特别含有世界卫生组织严格限制的人造反式脂肪。人造反式脂肪给身体带来的伤害包括导致血栓形成、影响胎儿和婴儿的生长发育、影响生育、易患阿尔兹海默症、引发冠心病以及导致肥胖。广州、长沙等多地食安部门对奶茶的抽检结果显示：有近四成食品添加剂、人造反式脂肪超标。

同时，奶茶中的糖分也不容忽视，很多号称“无糖”的奶茶，实际上均含有糖分。在检测的样品中平均含糖量为每杯34克。远远超过《中国居民膳食指南2016》中规定的“每天糖的摄入量不超过50克，最好控制在25克以下”的建议。由此我们可以推断，在“有糖”的奶茶中，含糖量更是高得惊人。因此，高糖、高脂的奶茶是导致肥胖的重要“帮凶”。

坏习惯3——不看营养标签

蛋糕、蛋黄派、炸薯条、薯片、炸面包圈、糕点、饼干、冰淇淋等预包装食品均在包装上标注营养标签和成分配料表，我们除了关注保质期外，还要仔细阅读营养标签和成分配料表，譬如成分配料表中标注的“氢化植物油”、“部分氢化植物油”、“奶精”、“植脂末”、“代可可脂”等名词都表示含有反式脂肪酸，应该视情况谨慎选择。还需谨防一些狡猾的商家，明明在配料表中标注有氢化植物油，却在营养标签反式脂肪一栏中标为“0”。因此，我们一定要营养标签和成分配料表结合起来看，谨慎选购。

导致肥胖的坏习惯还有许多：不吃早餐、晚餐太丰盛、水果当主食、吃饭狼吞虎咽、爱熬夜、爱吃零食等。让我们从小处着眼，摒弃不健康的坏习惯，才能保持住婀娜身姿。