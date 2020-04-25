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让“营养阅读” 深入人心

楚天舒

2020年04月25日08:33 来源：北京青年报

贵报4月23日刊发的评论《坚持营养阅读才能遇见更好》，说得很有道理，令人深有同感。今年世界读书日期间，各地纷纷开展线上线下活动，造浓全民阅读氛围，值得赞赏。正如文章所指出的，在大力倡导全民阅读的同时，还要更多地倡导“营养阅读”。

近年来，随着互联网特别是移动互联网快速发展，各种各样的碎片化阅读逐渐盛行，一些人觉得碎片化阅读也是美丽的。实际上，碎片化阅读往往深度不够，稳定性不强，难以让读者走进大部头书籍和主题严肃的文本，影响了阅读的质量，终究难以成为阅读的主流。

阅读要有数量，更要有质量，重形式更要重内容，求数据更要求营养。真正有价值的阅读，还是得挤出时间，静下心来，不少人还是习惯捧着纸质读本，通过潜心阅读传承经典，吸取精华。这种有营养的阅读，更能彰显阅读的品位，更让读书人神往。

打造“营养阅读”并不容易，需要多方面的努力。市民自己需要摒弃阅读的功利心理，培养营养阅读、经典阅读、质量阅读、品质阅读的心态。家长应该以身作则，多一些亲子阅读、共享阅读，用自己的实际行动给孩子做好榜样。有关部门应当注重精神文化建设，多提供一些阅读场所，多举行一些阅读文化活动，多推出一些阅读激励措施，激发倡导广大市民的营养阅读意识。

(责编：李轶群、许晓华)


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