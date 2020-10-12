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学乐器有助提高注意力记忆力

2020年10月12日09:44 来源：新华社

如今不少家庭出钱让孩子学习乐器。智利一项小规模研究显示，孩子学乐器有助于提升注意力和记忆力，这钱不白花。相关论文10月8日在《神经科学前沿》杂志上刊载。

由智利天主教大学牵头的一个神经科学研究团队招募40名10岁至13岁孩子，其中20人学习乐器至少两年、每周练习乐器至少两小时且常参加乐团活动，另20人没有接受过乐器训练。

研究人员让孩子们接受一系列视听和记忆力测试，以评估他们的注意力和工作记忆水平，还使用磁共振成像技术（MRI）扫描他们大脑。工作记忆是一种对信息进行暂时加工和贮存的容量有限的记忆系统，在许多复杂认知活动中起重要作用。

研究人员发现，两组研究对象对来自外部的视听刺激反应时间基本相同，但相比没学过乐器的孩子，受过乐器训练的孩子注意力和记忆力表现更佳，其大脑额顶控制网络、左额下回和左缘上回明显更活跃。这些部位主要关联认知能力和听力。

研究人员据此认为，乐器训练提升孩子关键大脑网络的功能活动。鉴于经由学乐器带来的认知益处，学乐器的孩子或有更强的阅读能力、适应能力和创造力，今后生活质量也更高。

论文第一作者、智利天主教大学神经科学家、小提琴手莱昂尼·考塞尔说：“我当然建议家长们给孩子报音乐课。”（据新华社电

(责编：许晓华、李轶群)


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