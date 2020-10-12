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突然看不清，可能要中风

武汉市中心医院神经内科主任医师  经  屏

2020年10月12日09:01 来源：人民网-生命时报

　　视物模糊、看东西重影……出现这些视力问题时，人们会首先想到眼睛出问题了。其实，当脑卒中（俗称中风）来袭时，也会出现视力下降等表现。

　　脑卒中指突发且进展迅速的脑缺血性或脑出血性疾病，患者梗死或出血部位及严重程度不同，病情的发展也不同。缺血性脑卒中患者发病前，可能会出现短暂性肢体无力，或在没有症状的前提下突然脑梗，然后出现单侧肢体无力、单侧面部麻木或口角歪斜、言语不清、视物模糊等症状。出血性脑卒中患者则多在活动中起病，常表现为头痛、恶心、意识障碍及肢体瘫痪等。

　　中枢神经系统和视觉功能关系密切，很多脑卒中患者都会有不同类型和程度的视觉症状。与视觉通路相关的血管闭塞，可导致短暂性单眼视力丧失、视野缺损或眼球运动障碍；大脑后动脉供血区梗塞，会导致皮质性视力丧失；双侧大脑后动脉梗塞，如基底动脉尖综合征可导致皮层性失明；由视交叉前缺血引起的单眼视力丧失，可能由继发于眼动脉供血中断所导致的视网膜缺血引起；短暂的双眼视力下降，是椎—基底动脉缺血的表现，它同时可伴有同侧视野缺损，这些均提示中风可能要发作了。

　　中风发作前，除了出现上述视觉相关功能障碍外，还可能有上睑下垂、眼球运动障碍、凝视障碍等问题。典型的动眼神经麻痹，会导致完全性上睑下垂，眼球不能向上向下向内运动，瞳孔放大，眼睛处于外下斜位。出现这类问题，要及时就医，做一下头颅CT或CT血管造影，如果伴有头痛、头晕、一侧肢体麻木无力，特别是有“三高”等中风危险因素者，要提高警惕。中风如果发生在脑干、枕叶视觉中枢，病灶大，通常有严重的后遗症，恢复较困难；如果病灶不是很大，及时正确治疗，部分患者可得到较好恢复。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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