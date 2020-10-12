“零感染”记录打破，意大利普拉托华社如何战疫？

近期，意大利的新冠肺炎疫情出现反弹，曾经维持7个月“零感染”记录的普拉托华人社区也未能幸免，自9月份以来不断有华人感染。

普拉托华侨华人联谊会常务副会长陈洲介绍，普拉托地区有5万左右的华侨华人，占当地总人口的四分之一，侨胞们大多在“快时尚”服装工业区开办个体成衣工厂，居住比较密集，很容易交叉感染，疫情反弹初期3天内确诊就超20人。

9月15日，普拉托19家侨团成立了联合防疫工作组，帮助同胞抗击疫情。“我们做的第一件事就是公开所有确诊者信息，包括什么时候感染、去过哪些地方、接触过哪些人等，让侨胞们不要恐慌，不要互相猜疑。”陈洲说。

陈洲告诉记者，普拉托的侨胞们很自觉，确诊后主动公布个人信息，帮助工作组追踪传染路径。“9月14日确诊的布厂老板第一时间通报活动轨迹并发出预警；还有一位美甲店老板，确诊后电话通知每一位去过店里的顾客做核酸检测。”

为了方便侨胞们做检测，防疫工作组向政府提出申请，当地卫生局于9月20日、22日、29日在华人街开展了三次大规模的核酸检测。“华侨华人们不用提前预约即可就近检测，为了帮助语言不通的侨胞，我们还有翻译人员在场协助。”陈洲说。

对于没有居家隔离条件的同胞，防疫工作组会帮忙申请卫生局的隔离酒店，并送去连花清瘟胶囊等药物；工作组还建立了线上问诊微信群，邀请温州的医疗专家入群，为确诊患者提供咨询服务。

作为普拉托防疫的关键一环，分布在“快时尚”服装工业区的5000余家华人企业也采取了严格的防疫措施。

“一旦有工厂出现疫情，我们要求立即停工，全员做核酸检测。”意大利华人服装行业协会会长李小锋说。

他介绍，此前已经有一家布厂、两家裁剪厂、一家染洗公司因疫情停工，工人们都做了核酸检测，工厂也已经彻底消杀，但还需要经过卫生部门审核批准后才能重新开张。

“必须佩戴口罩入内，入内后使用消毒液，谢谢合作……”在李小锋发给记者的图片里，服装工业区里每家企业门口都张贴了这张中、意、英三语的防疫宣传海报。

李小锋告诉记者，现在面料、涂料等制衣原材料全部改为无接触送货；客户也由现场订货转为线上订货，有些企业还开发了APP，商品详情在页面上展示，客户直接下单。

“这波疫情对仍未恢复元气的华人企业来说又是一次不小的打击，很多客户听说这里的工厂发生疫情不再订货，导致订单量锐减。”李小锋表示，好在普拉托的侨胞们非常团结，配合做好防疫工作，相信疫情会过去，生意总会好起来。(记者 吴侃)