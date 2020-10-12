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压力太大，头发早白

中日友好医院毛发医学中心主任 杨顶权 □王 磊

2020年10月12日08:34 来源：人民网-生命时报

中医认为，精神情志与头发变化有着密切关系。七情中的“怒” “忧”“思”均可导致肝气失于条达，气机不畅，血液运行受阻，发根失去濡养，而使头发脱落、早白。

西医的解释则是，毛囊不断经历着生长期、退行期、休止期的周期循环，且受到多种神经介质调控。皮质醇是一种“压力荷尔蒙”，当压力过大时，血液中的皮质醇含量增高，诱导神经内分泌系统释放神经生长因子、促肾上腺皮质激素释放激素，进而抑制毛囊生长，使毛囊进入退行期。精神压力过大还会使头发变白，可从两方面解释：一方面造成供应毛发营养的血管发生痉挛，使毛乳头、毛球部的色素细胞分泌黑色素的功能发生障碍；另一方面使体内神经内分泌紊乱，褪黑素合成增多。

无论是脱发还是白头，其影响因素远不止压力过大这一点。遗传、环境污染、营养失衡、生活习惯不健康以及患有自身免疫性疾病等，都可能成为诱因。因此，积极就医，寻求有针对性的治疗方案尤为重要。日常生活中，要保持良好情绪，避免焦虑、紧张，进行适当体育锻炼，可将适量绿豆、荞麦、薏米、黑豆打成豆浆或熬粥喝，利于养发。▲

(责编：许晓华、许心怡)


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