乙型脑炎病毒感染 可致吉兰巴雷综合征

科技日报讯 （王迎霞 通讯员张磊 潘春甜 李金枝）宁夏医科大学总医院王振海教授和中国疾病预防控制中心病毒病预防控制研究所王环宇主任、重庆医科大学谢鹏教授共同合作的“宁夏地区流行性乙型脑炎病原学、致病机制和防控研究”项目，在国际上首次揭示乙型脑炎病毒感染可能导致吉兰巴雷综合征。相关成果9月17日发表在《新英格兰医学杂志》（NEJM）。

据了解，该项目是基于宁夏部分地区流行性乙型脑炎案例中，部分病人出现了以四肢瘫痪、呼吸困难为首发的类似吉兰巴雷综合征的新特点等情况开展研究的。项目组经过一年半的反复实验室检测、基因测序、数据整理分析和随访观察等工作，明确这些病人感染的病原体为乙型脑炎病毒基因Ⅰb型，证实了乙型脑炎病毒感染可能导致吉兰巴雷综合征，抗神经节苷脂抗体（GM1、GM2、GD1a和GD1b）可能参与其发病病理过程。

2003年至2018年，我国共报告51013例乙型脑炎病例，其中173例发生在宁夏。2018年7月至9月，最大的乙型脑炎感染暴发发生在宁夏北部地区，此次观察到吉兰巴雷综合征聚集性病例。

乙型脑炎病毒是一种与登革热、黄热病和西尼罗河病毒有关的黄病毒，存在于蚊子、猪或水鸟之间的传播圈，当被受感染的蚊子叮咬时，人类也就感染了。这种疾病主要见于农村和城郊地区。

该项目是2019年宁夏回族自治区科技重点研发计划，在科技厅、卫健委的立项支持下展开。研究成果为吉兰巴雷综合征发病病因和损害机制深入研究提供了新的思路，为探索乙型脑炎病毒感染致周围神经损害和防控措施制定提供了临床和实验室依据。