近年来，实施急救、挽救生命的事件不时出现在媒体上。5月，东莞一女生课间心跳骤停，校医迅速对其展开心肺复苏术。9月，武汉某男子吃火锅时不慎被呛，经店员实施海姆立克急救法，转危为安。无论是医生还是普通人，急救时都在与死神赛跑，尽全力拯救生命。但不容忽视的是，许多不幸者没能获得有效应急救助，错过抢救时间。因此，全民普及急救知识与技能不仅意义重大，而且刻不容缓。

掌握急救技能既于个人有益，更能提高国家公共卫生应急管理能力。心源性猝死的黄金抢救时机为发病后4分钟，其他意外伤害及突发疾病的最佳抢救时间虽相对较长，但仍遵循越快越好原则，且需谨慎处理伤口。一旦发生意外，第一时间急救能力不足、错失最佳抢救机会，后续再专业的急救和治疗都可能回天乏术。特别是在突发公共事件中，如若大量人员受伤，在专业人士到来之前先行自救他救，能够有效提高救治率和救助效率，促进资源合理调配。从这个角度看，加强急救知识普及的重要性不言而喻。

但是，推动急救事业发展并非一朝一夕之功，对目前面临的问题还要下大力气解决。

一方面，群众缺乏急救知识。研究数据指出，我国大中城市仅有4.5%旁观者能够实施心肺复苏。大多数人不了解如何使用AED设备。网络上的一段视频显示，路人未做防护直接救援触电男子，导致自己同样触电倒地。另一方面，“不敢救”也是现实问题。如果施救不当，是否背负舆论重压？一旦急救失败，又将承担何等法律责任？凡此种种，反映了当下急救事业面临的现状。

应加快立法，完善急救的法律保障体系。全国两会上，不少人大代表和政协委员提议和建议普及急救知识和技能，并形成《急救法》，以此为我国急救事业发展提供法律保障。同时，各地要针对当地实际情况制定相应的法律法规，为普及急救知识夯实制度基础。此外，要特别注意为施救者界定责任，免除其后顾之忧，让大家在危急时刻敢于救人。

要加强培训体系建设，在全社会形成学习急救知识的良好氛围。应急知识和急救技能学习要从学生抓起。《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》指出，学校应向学生积极开展急救培训，培养急救教育教师，开发拓展应急救护课程资源。社会上，全国各地红十字会推广急救培训活动进社区、进农村、进机关、进企业；一些城市探索建立应急救助体验馆，通过体验式教育传授急救知识。

人人学急救，急救为人人。在生命健康安全日益为社会重视的当下，普及急救知识，学习急救技能，既是为了他人，更是为了自己。公众不妨将急救教育视作一门必修课，多多接受急救培训，让猝不及防化为“防可胜防”。