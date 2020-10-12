“约打流感疫苗堪比春运抢票”是可喜变化

9月起，全国多地陆续启动了本年度的流感疫苗接种工作，国庆假期过后，北京等地的接种点陆续迎来接种高峰。据报道，受新冠肺炎疫情影响，今年公众接种流感疫苗的意愿高涨，一些地方出现了接种点号源“秒光”现象。不少网友甚至感叹：预约流感疫苗堪比春运抢票。

秋冬季节是流感的多发季节，每年这个时候，不少高危人群都会主动接种流感疫苗，以便预防流感，保护自我。国务院联防联控机制综合组不久前发布的2020版《全国流感防控方案》提出，接种流感疫苗是全球公认的防控流感的有效手段。最近，多地迎来接种高峰，既利于个体预防，也利于公共卫生安全。

有关专家透露，我国流感疫苗接种率每年在2%至3%，部分原因是一些人对于疫苗接种缺乏科学认识。近年来，有地方出现过一些针对流感疫苗的传言和谣言，都在一定程度上影响了疫苗接种率。而深层次原因是，不少人的流感预防意识、健康意识不强，自以为不会感染流感。这种侥幸心理亟待纠正。

即使随着医学进步，治疗流感患者比较容易，但治疗本身也会增加经济成本、时间成本等，而且流感也会致人死亡。各级政府和职能部门一直倡导公众正确认识流感，增强流感预防意识，积极主动接种流感疫苗，以保障自身健康、身边人健康和更多人健康。同时，有关方面也大力普及疫苗知识和健康常识，以知识普及推动提升接种率。

今年暴发的新冠肺炎疫情，客观上对提升流感疫苗接种率具有积极作用。因为流感的某些症状与新冠肺炎相似，很多公共场所都对公众测体温，所以只有远离流感，才能确保自身健康和行动自由。更重要的是，在抗击新冠肺炎疫情过程中，公众健康意识得到了提升，很多人都意识到健康的重要性——健康关乎生命。

换句话说，最近“约打流感疫苗堪比春运抢票”就体现公众的预防意识、健康意识在提升，这是一个可喜的变化。当更多人预防意识提升，接种流感疫苗的习惯就有望形成，不仅个人感染流感的几率会降低，公共卫生环境也会更加安全。另外，预防流感能减少抗生素等药物使用，可谓一举多得。

当然，流感疫苗接种火热，还与相关公共服务有关。比如北京卫健委制定了疫苗接种点导航电子地图，方便了市民就近接种，自然能提升接种率。再如，广州等25座城市上线了全家都可接种的流感疫苗预约接种服务，这种便利服务也有积极意义。基于疫情等因素，专家预计今年流感疫苗接种率会达到4%。

即便今年接种率达到4%，与一些发达国家30%至40%的流感疫苗接种率相比，仍然有很大提升空间。有关部门应当以今年新冠肺炎疫情为契机，加大流感疫苗知识普及力度，加强疫苗保供和接种服务；公众也要主动了解流感、流感疫苗的相关知识，共同促使该类疫苗接种率由此进入快速提升阶段。

这将是接种者之福，也是公共卫生事业之福。（丰收）