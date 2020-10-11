世界镇痛日：面对疼痛，千万别忍忍就算了

2020年10月11日是第17个“世界镇痛日”，每年10月的第3周为“中国镇痛周”。世界卫生组织于2000年就提出“慢性疼痛是一类疾病”。慢性疼痛严重影响患者生活质量和工作质量，易引发一系列严重问题，如焦虑、失眠、忧郁等。今天，北京中医药大学东方医院刘杨医生跟大家聊聊生活中人们对疼痛的认识误区。

误区一：疼痛就一会儿，忍忍就过去

按照主诉疼痛程度分级法，可将疼痛程度分为轻度、中度、重度三类。其中，重度疼痛常表现为：疼痛剧烈，不能忍受，需用镇痛药物，睡眠受到严重干扰，可伴有植物神经功能紊乱或被动体位。

面对疼痛，忍耐是最不明智的选择。很多时候仅仅是一个疼痛，就可能导致小病变大病，生活质量大打折扣。

误区二：哪疼就治哪，不辨清根本

疼痛只是疾病的表象，究其根本，疼痛可能来自不同的病因。最常见的腰痛，也需要根据疼痛的部位、性质等特点进行鉴别诊断，必须对症下药，分清楚疼痛感觉是来自骨骼肌肉痛，还是神经病理性疼痛。

不同的疼痛表现不同，骨骼肌肉疼痛比较常见，大家一般也比较容易分辨。相比之下，神经病理性疼痛，是常常被忽视的一类疼痛，它通常表现为针刺样、电击样、撕裂样、刀割样的疼痛。如果拖延治疗，病情容易恶化。

误区三：别的放一边，来点止痛药

不少人在发生疼痛时随便买点止痛药，殊不知这已经为身体埋下了安全隐患。滥用止痛药(尤其是非选择性非甾体抗炎镇痛药物)，对于胃肠道本身就非常脆弱的患者来说，不啻于雪上加霜，容易引发消化道溃疡、出血甚至穿孔。药物都有明确的适用范围和禁忌症，服药需要在医生的治疗指导下进行。

特别提示：急性疼痛是一种症状，它提醒人们应及时去医院看病，是对身体的一种生理性保护。如果身体某部位疼痛时间超过一个月，就应该意识到，自己可能是患了慢性疼痛，应该到医院的疼痛科就诊；或者身体某部位疼痛，到医院各科进行治疗无效，也应考虑去看疼痛科。对于疼痛患者，出现疼痛不应拖延，及时、按时用药才会更加安全、有效。