直播预告：心脏康复中心的建设与发展

为贯彻国务院《“健康中国2030”规划纲要》精神，实现全国心血管疾病诊疗质量均质化，缩小临床实践与指南差距，多维度提升医生临床及科研能力，国家心血管疾病临床医学研究中心、中华医学会心血管病学分会共同成立工作委员会，建立国家标准化心血管专病中心。

其中，CDQI国家标准化心脏康复中心建设项目，聚焦专病诊疗，整合多方医疗资源和先进技术，开创了信息共享、分级诊疗和区域协同并举的新模式，通过规范心脏康复评估和干预各环节流程，保证高质量心脏康复，全面提升心脏康复服务能力与临床诊疗水平。旨在实现全国心血管疾病诊疗质量均质化，多维度提升临床医生对重大心血管疾病的综合管控能力，全面提高心血管疾病诊疗水平。

2020年10月10日（周六） 10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院心血管内科副教授、国家标准化心脏康复中心秘书长丁荣晶做客演播室，为大家解读心脏康复中心的建设与发展，欢迎大家收看。

专家介绍

丁荣晶，北京大学人民医院心血管博士后,副教授，硕士研究生导师。

美国梅奥医学中心心血管专业高级访问学者, 美国心肺预防与康复学会专家会员，获美国心肺预防康复学会心脏康复专业人员资质认证。主要社会兼职：中国康复学会心血管病专业委员会副主任委员,中国心脏联盟心脏康复预防委员会副主任委员，中华医学会心身医学分会双心学组组长，中华医学会心血管病学分会心脏康复学组委员，中国科协科普中国专家组成员，《中华心血管病杂志》《实用内科杂志》《中国心理卫生杂志》《慢性病杂志》《四川精神卫生杂志》编委。国家自然科学基金、北京市自然科学基金、首都发展基金评审专家。主编主译著作6部，主持国家级、省部级课题7项，获中华医学会科技进步三等奖1项，中国康复医学会科技进步一等奖和二等奖各1项，获国家实用新型专利3项。作为主要执笔专家撰写我国心血管领域多个专家共识和指南,包括《心血管疾病患者心理处方中国专家共识》《冠心病患者心脏康复二级预防中国专家共识》《中国心脏康复预防指南》《冠心病患者药物处方专家共识》《冠心病患者运动处方专家共识》《心血管疾病患者戒烟处方专家共识》。

擅长

心血管疑难、重症的救治以及心血管疾病优化治疗，对双心疾病、心脏康复有独到见解。

什么是心脏康复？

心脏康复是指多种协同的、结构化、有目的的干预措施的综合，如：包括康复评估、运动训练、饮食与行为、最佳药物治疗及遵医依从性等；使心脏病患者功能与结构改善，体力与精神优化，社会参与程度提高。并预防心血管事件的发生。

心脏康复的功效。对于心肌梗死的患者，心脏康复能降低心肌梗死后患者的全因死亡率和心血管死亡率。急性心肌梗死患者1年内猝死风险降低45%。对于老年住院的冠心病患者，经心脏康复治疗的患者5年病死率较非心脏康复患者减少21%-34%。

能延缓动脉粥样硬化的发展进程。能降低急性缺血性冠脉事件的发生率和住院率。能降低心衰患者的心血管原因死亡率和心衰原因住院率，可以改善心衰患者的生活质量。可以降低高血压患者血压。

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