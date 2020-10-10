看棱选香蕉，口味各不同

香蕉是富钾食物之一，市面上出售的香蕉主要包括香牙蕉、大蕉、粉蕉和龙牙蕉4个品种。它们都是小果野蕉和野蕉的后代，其中又甜又糯的口感多来源于小果野蕉，而韧性、酸涩多来源于野蕉。从营养角度来看，它们的区别不大。

香牙蕉又称华蕉，果形呈月牙形，有五六个棱，果皮较厚，果肉呈黄白色，味甜而浓香，果皮容易剥离，包括高秆、高把、中把、中矮把、短杆等品种；大蕉又称芭蕉、板蕉，果身直，有3个棱且棱角明显，果皮稍薄有韧性，呈灰黄色，无梅花点，成熟时果实偶有种子，味甜中带酸；粉蕉又称米蕉、奶蕉，给人一种“矮胖”的感觉，果柄短，果身近圆形，成熟时棱角不明显，果皮薄，果肉柔滑，口感甜糯且略带酸感，味清甜微香；龙牙蕉又称过山香、美蕉等，果形纹短而略弯，两端钝尖，果皮特薄，成熟后表皮光滑油亮，果肉柔软甜滑，有特殊的香味。▲