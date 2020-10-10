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甲减患者多动护关节

武汉市中心医院甲状腺乳腺外科副主任医师   李 海

2020年10月10日09:00 来源：人民网-生命时报

临床上，有不少甲减患者反映自己关节疼痛、肌肉酸胀，更有甚者担心这些是不是治疗无效的表现。

一旦人体缺少甲状腺激素，就会影响神经、心血管、消化和骨关节等多个系统。甲减患者关节疼痛，主要是因为肌肉、骨骼关节中缺少甲状腺激素，导致组织新陈代谢降低、产热下降、蛋白质合成减少，引起肌肉无力。

另外，甲状腺激素减少，还会导致组织间黏蛋白增多、钠钾代谢紊乱，导致患者出现暂时性肌强直、痉挛、疼痛，甚至重症肌无力。

由于关节疼痛、肌肉乏力，有些甲减患者不敢锻炼，这是不对的。其实，甲减患者在接受治疗的同时加强锻炼，例如每天进行20~60分钟有氧运动，对肌肉乏力、僵硬有很好的缓解作用。如果患者关节疼痛较严重，就要避免使用跑步机、固定式自行车等运动。相比而言，游泳可减缓关节受到的压力，是理想的低强度有氧运动。此外，力量或负荷训练可增强肌肉质量、静息代谢率，有助于保护关节。蹲起、弓步和抬腿等运动也都是好的选择。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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