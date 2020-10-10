国家卫健委：10月9日新增确诊病例15例 均为境外输入病例

人民网北京10月10日电（许晓华）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（四川5例，陕西3例，天津2例，辽宁2例，上海2例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者857人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例206例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2987例，累计治愈出院病例2781例，无死亡病例。

截至10月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例206例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80696例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85536例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者839771人，尚在医学观察的密切接触者8164人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者39例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者380例（境外输入378例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5742例。其中，香港特别行政区5169例（出院4906例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区527例（出院488例，死亡7例）。