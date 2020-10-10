因应疫情影响 香港美食车先导计划延长一年至2022年

中新社香港10月9日电 香港特区政府9日宣布，将延长美食车先导计划一年，至2022年2月2日。这项决定是因应新冠肺炎疫情对美食车营运带来的影响，以及经评估计划的发展后而作出。

据悉，为增添香港旅游景点的趣味和活力，为期两年的美食车先导计划于2017年2月3日推出，其后延长两年至2021年2月2日。先导计划运作至今约三年半期间，特区政府推出多项优化及支援措施，包括增加新场地、提供更灵活的轮替安排、容许美食车参与自选活动，以及在“防疫抗疫基金”的持牌食物业界别资助计划下提供一次性8万港元的资助予营运者申请等。

旅游事务署发言人表示，自今年年初疫情暴发以来，多个美食车营运场地在大部分时间均持续关闭，美食车的营运因而受到严重影响，延长先导计划多一年，可让美食车得以在此期间继续营运。

旅游事务署已取得大部分现行美食车营运场地的管理者原则上同意，继续提供营运场地，该署亦会继续安排美食车在香港旅游发展局举办的指定盛事中营运。