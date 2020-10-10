中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”

新华社电 外交部发言人华春莹9日就中方加入“新冠肺炎疫苗实施计划”答记者问。

有记者问：中方已正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。请问中方对此有何评论？

华春莹说，10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。

华春莹说，当前，新冠肺炎疫情仍处于全球大流行，严重威胁各国人民生命安全和身体健康。确保发展中国家有平等机会获取适合、安全和有效的疫苗是中国一直关注的重点。中方郑重承诺，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。为此，中方同“实施计划”保持着密切沟通，对加入“实施计划”持积极态度。尽管中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力，但我们还是决定加入“实施计划”，目的就是以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家加入并支持“实施计划”。通过加入“实施计划”，中方也将同有关国家加强疫苗合作。

华春莹表示，中方将继续同“实施计划”各方一道，为全球团结抗击疫情、保护世界各国人民的生命安全和身体健康作出中国贡献。

“新冠肺炎疫苗实施计划”由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟共同牵头成立，拟于2021年底前向全球提供20亿剂新冠肺炎疫苗，供应给“自费经济体”和“受资助经济体”。包括我国在内的“自费经济体”需向该计划承诺为本经济体一定比例人口购买疫苗并缴纳预付款，而“受资助经济体”无须缴纳预付款，同时享受该计划补贴。

“中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力，中方加入该计划的一个重要目的是为实现全球疫苗公平分配、确保疫苗在发展中国家公平可及作出中国贡献。”北京大学国际关系学院教授查道炯说，中方加入该计划将为世界抗疫提供更多工具选择，也将为我国在后疫情时代参与国际公共卫生全链条服务带来广阔机遇。

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖认为，中方提出将新冠肺炎疫苗作为全球公共产品，而“新冠肺炎疫苗实施计划”致力于统筹全球资源，加速疫苗研发、生产和公平分配，二者的努力方向高度契合。

目前，中国新冠肺炎疫苗研发呈现“加速跑”态势——截至9月底，中国已有11个新冠肺炎疫苗开展临床试验，其中4个疫苗已进入Ⅲ期临床试验。

苏晓晖表示，鉴于疫苗研发本身的不确定性，加入该计划也有利于进一步保证中国百姓能够用得上、用得起安全有效的疫苗。

查道炯说，中方加入该计划将激励更多国家尤其是有能力的国家加入进来，一起促使计划成为现实，也有助于进一步凝聚全球抗疫合力。