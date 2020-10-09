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古语解读：降血糖先去火

2020年10月09日15:11 来源：人民网-生命时报

　　南京市中西医结合医院内分泌科主任 张永文

　　提起糖尿病，很多朋友先想到这个病跟吃有关，也许您想不到，中医认为这个病跟“火”关系密切，比如清代医学著作《医学传心录·病因赋》中就提到“消渴者，无火不生。”这里的“消渴”就是西医所说的糖尿病。

　　中医对糖尿病的理解有上、中、下三消之分。上消主要表现为大渴，吃饭并不多，与肺有关;中消消谷善饥，就是非常容易饿，与胃有关;下焦饮一溲二，就是小便多，与肾关系密切。而它的发病原因，多是贪吃油腻食物，喝酒无度，导致内热聚集;也可能是情志太过，引发内火;或者劳欲过度，耗伤肾精等。总之，糖尿病与火密切相关，要防治糖尿病先学会灭火。

　　灭上焦火要润肺，吃银耳大米粥。银耳10克，大米100克同煮，加蜂蜜适量即可。

　　灭中焦火要清胃，喝五汁饮。梨100克去核切块，荸荠100克去皮，藕100克去皮切块，鲜生地、鲜麦冬少许，榨汁饮用。

　　灭下焦火可滋肾，选枸杞粥。枸杞子30克，红枣10克，炒黄糯米30克，干葛根30克，山药30克。把上述原料加水煮成粥，每天两次，连服两周。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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