基石药业与辉瑞达成战略合作

辉瑞投资有限公司（“辉瑞投资”）以及美国辉瑞科研制药有限公司（“辉瑞香港”）9月30日宣布建立战略合作关系，其中包括辉瑞香港对基石药业的2亿美元股权投资，基石药业与辉瑞投资就舒格利单抗（CS1001，PD-L1抗体）在中国大陆地区的开发和商业化，以及基石药业与辉瑞投资将更多肿瘤产品引入大中华地区的合作框架。

此项合作为基石药业进一步开发舒格利单抗提供了资金支持。与此同时，辉瑞获得基石药业的授权，将发挥其商业化能力，让创新疗法更快惠及中国更广大地区的医生和患者。合作还将使基石药业和辉瑞能在大中华地区开发和商业化更多创新肿瘤产品。

“辉瑞对基石药业的投资，不仅证明其对我们肿瘤PD-L1疗法的潜力充满信心，也是对我们的研发能力的认可。”基石药业董事长兼首席执行官江宁军博士表示。“通过与辉瑞携手，并借助其商业化能力，我们将确保中国更广大地区的患者能够更快地受益于我们高度差异化的PD-L1疗法。此外，在此次合作的基础上，基石药业将为中国患者加速开发及商业化全球创新的疗法，并进一步转型为一家具有全方位能力的生物制药企业。”

“辉瑞长期致力‘为患者带来改变其生活的突破创新’，并始终引以为豪。”辉瑞生物制药集团代理中国区总裁Pierre Gaudreault表示。“与基石药业的合作，让我们在这一历程上再添一笔，我们助力这一潜在同类最优的PD-L1产品的开发，并在其获批后进行商业化运营。与拥有出众临床开发能力的伙伴进行合作，帮助满足中国患者未被满足的肿瘤治疗需求。