2019基石药业研发论坛在苏州举行

11日，“2019基石药业研发论坛（以下简称“论坛”）暨‘JITRI-基石药业联合创新中心’签约揭牌仪式”在苏州举行。论坛秉持“锐意创新，携手共赢”的主题，旨在集结医药产业链各方力量，提升本土创新质量，响应中国患者临床需求，助力中国生物科技创新走得更远。

揭牌仪式现场

苏州工业园区党工委委员、管委会副主任林小明表示，多年来，苏州工业园区瞄准高精尖的医学发展，形成了以医疗器械、生物技术等特色产业为核心的集聚地，今后，苏州工业园区将以自贸片区建设为契机，充分发挥国家级开发区、国家开放中心综合试验区、自主创新示范区、自由贸易示范区叠加联动的优势，对标高标准国际贸易规则，进一步优化营商环境，打造生物产业生态圈，进一步支持企业做大做强。

本土创新要提升质量，离不开交流和合作。基石药业董事长兼首席执行官江宁军博士表示，通过合作，公司在这三年内取得长足的进步和发展，不仅升级了管线，实现了香港主板上市，落地了全球研发中心及产业化基地，也高速高质地推进19项针对中国未满足的医疗需求的临床试验的开展。通过研发论坛的开展和联合创新中心的启动，未来通过合作，完成管线的进一步创新升级，确保产品的商业化成功，让更多患者可以从中获益，最终助力本土医药创新深耕中国，走向世界。

在医药创新问题上，中国疾控中心主任高福阐述了自己的观点，他表示，中国要对自己目前所处的位置有清醒的定义和认知，也要突破自我设限，找准突破方向。我们期待以基石为代表的本土创新公司能够带领更多有志之士，在疾病现象背后，找到“为什么”和“怎么办”，实现健康中国。

江苏省产业技术研究院书记胡义东最后表示，创新是江苏省始终践行的发展战略，拥有自主核心技术的高新技术企业则是创新发展的驱动力。为了引领产业发展，服务企业创新，江苏省产业技术研究院与基石药业合作建立联合创新中心，期望通过研究院的专业研究所以及大学、科研机构等丰富资源为企业提供技术支撑，帮助解决企业的研发需求，从而加速企业发展，共同推进产业进步。

签约仪式现场

论坛现场，江苏省产业技术研究院与基石药业共同签署了“共建江苏省产业技术研究院（JITRI）基石药业联合创新中心合作协议”，共同声明，未来将开展医药创新领域产业关键技术、共性技术和前沿技术的深度合作。