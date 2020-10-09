10月8日辽宁新增2例境外输入确诊病例

10月8日0时至24时，辽宁省新增2例境外输入（来自菲律宾）新冠肺炎确诊病例，为盘锦市报告，均属普通型病例。无新增治愈出院病例。

新增2例境外输入确诊病例均为新加坡兰帕德号货轮越南籍船员，均为男性，年龄分别为19岁和24岁。9月28日，兰帕德号货轮从菲律宾塞米拉拉港出发，10月6日到达盘锦港，盘锦海关采集2人生物标本送大连海关进行核酸检测。10月7日，大连海关报告2人核酸检测结果为阳性，当日，盘锦市疾控中心对2人核酸检测，结果均为阳性。当晚，2人被转至盘锦市传染病医院进一步诊断。10月8日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新冠肺炎确诊病例。该2名患者入境后采取闭环管理。

截至10月8日24时，全省累计报告确诊病例273例（含境外输入49例），治愈出院268例，死亡2例，在院治疗3例。