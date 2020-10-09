北京10月8日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院1例

人民网北京10月9日电 据北京市卫健委消息，10月8日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院1例，为9月24日境外输入无症状感染者转确诊的病例。

今天是节后上班上学的第一天，北京市卫健委提醒广大市民朋友和学生，注意关注自身和家人以及同住人员的身体状况，有旅行经历尤其是近期有境外旅行史的朋友更要做好自身健康监测，如出现发热、干咳、咽痛、腹泻等症状，要佩戴医用口罩自驾或骑车、步行及时前往就近的医疗机构发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。要主动向社区、单位、学校等报告个人的发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班上学。要随时注意个人卫生，科学佩戴口罩，做到勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪、与他人保持1米以上社交距离等健康行为。