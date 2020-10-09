热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

北京10月8日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院1例

2020年10月09日09:28 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京10月9日电 据北京市卫健委消息，10月8日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院1例，为9月24日境外输入无症状感染者转确诊的病例。

　　今天是节后上班上学的第一天，北京市卫健委提醒广大市民朋友和学生，注意关注自身和家人以及同住人员的身体状况，有旅行经历尤其是近期有境外旅行史的朋友更要做好自身健康监测，如出现发热、干咳、咽痛、腹泻等症状，要佩戴医用口罩自驾或骑车、步行及时前往就近的医疗机构发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。要主动向社区、单位、学校等报告个人的发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班上学。要随时注意个人卫生，科学佩戴口罩，做到勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪、与他人保持1米以上社交距离等健康行为。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn