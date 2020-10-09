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驻新加坡使馆：赴华直航旅客核酸证明需统一格式

2020年10月09日08:41 来源：中国新闻网

　　中新网10月8日电 据中国驻新加坡大使馆网站消息，根据新加坡政府通报，自10月5日起，赴华直航航班乘客所持统一格式核酸检测阴性证明由此前三种调整为一种。赴华直航航班乘客可持调整后统一格式核酸检测阴性证明和《持核酸检测阴性证明直接登机旅客申报表》(该表须与有效核酸检测证明一起使用方可登机，可自行在使馆网站下载打印填写，无需使馆审核)直接登机。

　　持非统一格式核酸检测阴性证明的赴华旅客和在新加坡转机赴华人员或自新加坡去往其他国家(地区)转机赴华人员，仍需提前申领带“HS”标识的绿色健康码或健康状况声明书。

　　旅客在获取核酸检测阴性证明后，务必确认证明上所载的姓名、护照号码(需为现持有效旅行证件，如中国护照、旅行证等)无误。不得涂改、伪造相关证明，否则将承担相应法律责任。如不确信是否符合直接登机条件，也可按原有方法向使馆申请核酸健康码或健康状况声明书。

　　中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话： +65-64750165(24小时)，+65-81296456(疫情期间临时领保专线，工作日上午08:30-12:30，下午14:30-18:30)

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

(责编：许心怡、崔元苑)


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