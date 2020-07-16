科特迪瓦一名中国公民确诊新冠肺炎 中使馆发提醒

中新网7月15日电 据中国驻科特迪瓦大使馆网站消息，据悉，近日一名居住在布瓦凯的中国公民鼻咽拭子检测结果呈阳性，被确诊感染新冠病毒(轻症) ，目前正在居家隔离治疗。中国驻科使馆再次提醒在科中国公民，高度重视疫情动向，认真做好个人防护，不恐慌、不轻视。

一、确诊病例的密切接触者需严格做好自我隔离。

二、减少不必要的社交活动，不联谊、不聚会，不去人群密集和相对密闭的地方，外出佩戴口罩，注意个人卫生，勤洗手，勿吃生冷食物。

二、如果有发热、咳嗽、头痛、咽喉痛，或伴有呼吸困难的症状时，切忌自行前往医院，请立即拨打当地疾病防控热线电话寻求帮助，同时向使馆报告。

三、密切关注疫情期间科特的形势变化和政策规定，自觉遵守科各项临时禁令和措施，遇当地政府部门检查，应注意配合，避免过激行为。

四、在防范疫情的同时，请务必提高警惕，加强工作场所和住所的安保，切勿随便给陌生人开门，不给犯罪分子可乘之机。

当前， 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，如非必要请尽量避免长途旅行。在经第三国转机回国时，请事先与前、后段承运航空公司了解关于联程机票、行李直托、登机等方面要求，及时留意中转国政府发布的最新入(过)境、中转信息，提前做好准备。

据了解，阿比让机场要求所有目的地为中国的乘客提供“国际健康码”，请确保“健康码”符合登机要求，填报虚假信息或未按要求填报的乘客将无法登机，并须承担法律责任。

科新冠肺炎防控热线电话：119、143、101、125

驻科特迪瓦使馆领保电话：00225 58322468(华侨)

00225 89387023(中资企业人员)

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

0086-10-12308或0086-10-59913991