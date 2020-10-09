我们对中医药“走出去”充满信心

中医药“走出去”速度加快

疫情之下，中医药不仅在国内抗疫效果显著，在海外的表现也十分惊人。

根据2020年半年报，与去年同期相比，出产连花清瘟胶囊的以岭药业在国外地区营业收入上涨了20倍。连花清瘟胶囊还在巴西、泰国、厄瓜多尔、新加坡等11个国家注册并获得上市许可。

以岭药业不是个例。根据海关总署数据，中药材及中式成药出口量从今年3月份开始呈现迅猛增加，累计同比增长量一直高于10%。

截至8月，2020年中药材及中式成药出口额达9.1万吨，金额达54.7亿元人民币，比去年同期增长11.2%，金额增长7.5%。

数字背后是中医药行业在海外不断扩大的影响力，也带给了海外从事中医药行业的华侨华人信心。

海外团体展现新活力

作为生活在意大利的一名中医师，马可波在疫情期间加入了抗疫援助的队伍，并参与到中药的配送工作中。

他认为与西医相比，中医更强调第一步的预防，在疫情中能够减少轻症转重症的可能，提高人们的免疫力。

马可波回忆，最早在1998年，意大利中医传统学会就在罗马宣告成立。疫情期间，意华侨华人抗疫队伍能够这样快速地组建起来，也是因为之前就有这样现成的队伍。

他们的队伍在疫情下的忙碌中不断壮大。马可波说，目前抗疫救援队伍已经达到300多人，近日，他们还将宣布正式成立新的组织——意大利中医药学会。

他欣慰地提到，除了原本的中医医师药师，意大利的很多西医师也加入到了学会中，担任他们的会员甚至理事。“他们有的是博士，有的是高级医师，也想要学习我们的针灸、医药学。”

谈及困难，马可波说，目前中医药在国外还没有得到普遍的合法认可，受到种种限制：“国内也十分重视中医药的发展，给予了很多支持。而且在这场疫情中，国际也认识到了中医的作用。我们会继续一直努力，将中医在意大利乃至全世界推广开来。”

从业者信心不减

疫情给海外华侨华人中医药从业者带来的不只是机遇，也有冲击。

美国旧金山中医学院教授、中医头针专家郝吉顺称，多数在美国的针灸医生都是以个体的形式开业。疫情在美国的肆虐，给这些针灸医师带来了经营和收入的困难。“像我们自己的诊所，也关门了3个多月。”

1989年，郝吉顺是黑龙江中医药大学选派到美国教学和科研的第一位教师。

2015年他在美国创立了神经针灸研究院，培养美国的针灸人才。但因为疫情原因，学校已经取消4期培训班的教学，直到最近才以网络教学的方式重启。

郝吉顺还作为主角，参与拍摄了讲述他自创疗法的中西医结合的神经针灸学的纪录片，目前该片也因为疫情原因推迟了发行。

但是他依旧保持着乐观态度：“因为要注意健康防护，我们开诊前后都要进行消毒，能看的病人少了，但我也趁这个机会赶一下活儿。”

他自豪地说：“世界中医针灸联合会启动了13本系列针灸教材的编译工作，我是针灸学的主编和主译。”

郝吉顺还提到，疫情期间他收到了中国驻美国领馆工作人员送来的口罩和慰问品：“借这个机会，我也想要向祖国表示衷心的感谢。”

谈及针灸行业在海外未来的前景，郝吉顺认为，经过过去30年美国中医药从业者的共同努力，当地对中医教育和治疗方法的认同都发生了质的变化：“至少我认识的中医师，生意都非常好，帮助了很多人，治愈了很多人。我们的生意完全可以跟西医来比拼，甚至比他们更好。”

他自豪地说：“中医在中华民族几千年的繁衍和生存中作出了巨大贡献，我相信中医将为世界人民的健康和幸福谱写更美好的篇章。”