上海新增境外输入确诊病例6例

中新网10月9日电 据上海市卫健委官方微博消息，10月8日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告6例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院5例，其中来自菲律宾2例，来自埃塞俄比亚1例，来自印度1例，来自英国1例。

病例1为中国籍，在菲律宾工作，9月24日自菲律宾出发，经韩国转机后于9月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为摩洛哥籍，在摩洛哥生活，10月5日自摩洛哥出发，经法国转机后于10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为美国籍，在美国生活，10月5日自美国出发，10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4—病例6为中国籍，在埃塞俄比亚工作，乘坐同一航班，10月5日自埃塞俄比亚出发，10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

6例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者141人，均已落实集中隔离观察。

10月8日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至10月8日24时，累计报告境外输入性确诊病例694例，治愈出院636例，在院治疗58例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例5例。

截至10月8日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至10月8日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。