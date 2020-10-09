6岁孩子近视600度！你还让电子产品当保姆吗？

假期里聚餐多，我们常常会在餐馆看到这样的景象，大人们忙着聊天，就用手机或IPAD来哄孩子，两三岁的孩子抱着电子产品看动画片，可以一看就是一两个小时。广州中医药大学第一附属医院眼科黄仲委教授提醒，别把近视不当回事，一旦发展为高度近视就不是做个激光手术这么简单的事。

6岁孩子近视600度

就在国庆假期前，黄仲委教授接诊一位6岁小患者，家人发现她看电视时总眯着眼睛，这一查不要紧，近视已经高达600度了，算是高度近视了。

黄仲委介绍，高度近视一般以600度（—6D）为界。过去认为高度近视是遗传性眼病，但现在发现相当一部分高度近视眼与后天环境关系更密切。过去认为成年的眼球发育已“定型”，近视不容易进展，但是，当今信息时代，长时间近距离用眼，成年人的近视仍有可能出现或加重，甚至“猛长”至高度近视，更不要说总是抱着电子产品的儿童了。

青春发育期的小孩身高明显加快，眼睛也在发育，眼轴也会加快增长，以一个近视为300度的8岁孩子为例，他的眼睛已经超前发育，如果确认近视而不作正确治疗，度数有可能继续增长，即使他的屈光度数每年只增加50度（眼科医生一般认为这种增速并不算快），十年后他的屈光度就有可能达到800度左右！

高度近视不是做个手术这么简单

很多人觉得近视不是什么问题，再高的度数做个激光手术就解决了，其实不然。黄仲委介绍，从轻度近视到高度近视是一个从量变到质变的过程，由于眼轴的延长，随之而来的是巩膜、视网膜、脉络膜等被牵拉而变薄，高度近视病程超过十年就得警惕后巩膜葡萄肿、玻璃体液化、黄斑病变等可能。高度近视患者往往比同龄人更早患上白内障、黄斑病变而严重影响视力，所以高度近视又称病理性近视、是常见致盲性眼病。

对高度近视的手术选择要慎重，这些手术不是想做就能做的，如有超高的近视、散光、圆锥角膜等，就不能做准分子激光、飞秒激光等手术。而ICL晶体植入术，如果眼底状况不好、高眼压等，视力提高的预期也要大打折扣。以上治疗近视手术都不适合18周岁以下的小孩。此类屈光手术即使成功地把屈光度降为“零”，也不能把眼底并发症的发生率降为“零”。

有家族史的儿童要在3岁前留意有无近视

防控高度近视的根本是不能用眼过度，高度近视患者决不能把看手机、电脑作为课余或业余爱好。高度近视患者的体育锻炼不宜过于激烈。由于家长知识缺乏，少儿高度近视眼（多属于遗传）往往错过最佳治疗时段而视力矫正不理想。对于有遗传家族史的儿童，至少要在3岁以前密切观察有无近视发生的迹象，对儿童高度近视眼兼弱视者，要在控制屈光度和提高视网膜功能两方面都兼顾。

高度近视患者或高度近视倾向者必须定期检查，如果发现眼前黑花飘舞闪光、视力突然下降、中央暗影或半侧看不见等，必须尽快到眼科查看。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）