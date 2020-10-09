秋高气爽，滋阴润燥、扶正养生正当时

在“一年热一次，一次热一年”的岭南地区，天气也开始慢慢变凉。广州医科大学附属中医医院肺病（呼吸）科主任叶焰提醒，此时空气干燥，阳气渐收，由湿转燥，由暖入寒，尤应注意滋阴润燥，扶正养生。

早睡早起顺应阳气舒长

秋季之后，大自然的阳气渐渐转向收敛，直至冬季的封藏，故相对于夏季，起居作息要相应调整，要早卧早起。早卧以顺应阴精的收藏，以养“收”气，早起以顺应阳气的舒长，使肺气得以舒展。

秋季锻炼，重在益肺润燥，如练吐纳功、叩齿咽津润燥，同时登山、慢跑、散步、打球、游泳、洗冷水浴；或练五禽戏，打太极拳、做八段锦、练健身操等。同时也要注意保暖，小心着凉。

饮食上多煲润肺汤水

春夏养阳，秋冬养阴。总体来说，秋季天地间阳气渐收，天气干燥。秋属金，五脏合肺，故秋季最容易受伤的是肺。肺合皮毛，故容易出现口唇干裂、鼻痒咽干、咳嗽等症状。

在岭南地区，白露之“燥”是“温燥”，而秋分之“燥”是凉燥。因此，在饮食方面要注意多吃一些温润、酸甘养阴的食物，如莲藕、梨、甘蔗、银耳、菊花等，同时尽量少食葱、姜、辣椒等辛味之品，以防止秋燥的影响。秋季可以煲润养的汤水，如玉竹百合猪瘦肉汤、陈皮水鸭萝卜汤、粟米花生生鱼汤、沙田柚花猪肝汤、无花果白鲫汤、霸王花蜜枣猪肉汤、蜂蜜柚子茶等都是家庭养生之品。

我国民间谚语“秋冬进补，开春打老虎”，无论南方北方，都有“贴秋膘”的习俗。叶焰提醒，适时、适量、适当地进补，可使形体强盛，增强抗病能力，特别是许多慢性疾病患者，如阻塞性肺疾病、支气管扩张症、哮喘等慢性肺系疾病患者，在合理控制血糖的基础上可在秋季增加充足的蛋白等营养摄入，为肺功能康复提供足够的能量。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 里自然 梁译尹）