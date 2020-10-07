节约用餐成“新食尚”个别自助餐点仍有浪费

长假前3天，记者走访部分景区、酒店发现——

艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德，全国各地都在倡导“光盘行动”，制止餐饮浪费行为。节假日期间，四川旅游业落实情况如何？国庆中秋假期前3天，记者兵分多路，走访了部分景区、酒店、旅游团。

对浪费说不的多了

10月1日15时，记者在成都大熊猫繁育研究基地看到，尽管午餐高峰时段已过，游客中心的众多餐饮店铺里仍有不少游客正在就餐。该游客中心的一家餐饮店铺店员说，绝大多数就餐游客都是按需购买，浪费的情况很少。

10月2日中午，记者来到位于成都市区的武侯祠博物馆。武侯祠外的一家餐饮店经理告诉记者，为鼓励游客节约用餐，他们在点菜环节做了一些改变，“我们会在点菜的时候给顾客提一些菜式搭配的建议。当他们点的菜明显过多时，也会提醒顾客可能吃不完，建议不要浪费。昨天一天下来，后厨倒掉的剩菜比往年有明显下降。”

10月3日，成都宽窄巷子迎来客流高峰。记者走访发现，诸多餐饮点位贴着“我是光盘族，对浪费说不”的海报。记者随机查看了数个餐饮点位旁的垃圾箱，各式各样的快餐盒内仅剩余少量食物残渣。蜀信物业宽窄巷子项目环境维护主管廖体特介绍，今年国庆中秋假期餐饮浪费现象较去年同期大幅减少，“现在街区每天起码少了一吨生活垃圾。”

自助餐仍有浪费现象

长假期间，不少游客外出旅行时会选择提供免费自助早餐的酒店，由于餐食免费，容易造成浪费。

10月1日上午，甘孜州道孚县一度假酒店，不少游客就餐后，餐盘内仍剩余大量食物。只咬了一口的香肠、尚未剥壳的大虾……有些菜品甚至连尝都没尝，便被“遗弃”在餐桌上。酒店餐饮部服务员说，假期里，一些入住游客在吃自助早餐、自助午餐时，仍会取较多食物。为了让剩下的食物派上用场，酒店会把残渣收集起来喂牦牛。在记者的调查中，发现类似这样的浪费在个别酒店仍有发生，游客习惯还有待进一步养成。

“我们会建议顾客吃多少取多少，现在不少顾客会一个盘子用到底，浪费食物的情况在我们酒店比较少了。”成都钓鱼台精品酒店生活馆副经理程权告诉记者，为倡导游客节约用餐，酒店餐厅加强了这方面的宣传，建议顾客少量多次取餐。

业内人士建议，酒店自助餐厅可实行押金制、称重制等方式，可一定程度上减少浪费情况。省文旅厅也向游客发出温馨提示，在旅游途中理性消费，按需取餐文明就餐，拒食野味，落实“光盘行动”。