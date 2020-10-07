国家卫健委：10月6日新增确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京10月7日电（记者崔元苑）国家卫生健康委于今日发布的《截至10月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（四川3例，广东2例，山西1例，上海1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者467人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例205例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2940例，累计治愈出院病例2735例，无死亡病例。

截至10月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例205例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80650例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85489例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者837935人，尚在医学观察的密切接触者8792人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者376例（境外输入374例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5699例。其中，香港特别行政区5132例（出院4875例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区521例（出院485例，死亡7例）。