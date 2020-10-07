热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

国家卫健委：10月6日新增确诊病例7例 均为境外输入病例

2020年10月07日08:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京10月7日电（记者崔元苑）国家卫生健康委于今日发布的《截至10月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（四川3例，广东2例，山西1例，上海1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者467人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例205例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2940例，累计治愈出院病例2735例，无死亡病例。

截至10月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例205例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80650例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85489例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者837935人，尚在医学观察的密切接触者8792人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者376例（境外输入374例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5699例。其中，香港特别行政区5132例（出院4875例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区521例（出院485例，死亡7例）。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn