国家卫健委：10月5日新增确诊病例12例 均为境外输入病例

人民网北京10月6日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至10月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例（广东5例，四川3例，上海2例，天津1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者397人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例213例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2933例，累计治愈出院病例2720例，无死亡病例。

截至10月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例213例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80635例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85482例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者837392人，尚在医学观察的密切接触者8721人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察24例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者375例（境外输入373例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5688例。其中，香港特别行政区5124例（出院4864例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区518例（出院485例，死亡7例）。