受访专家：北京中医药大学东方医院内分泌科主任 谢培凤

哈尔滨医科大学附属第二医院神经内科主任医师 张丽梅

中国医师协会眼科分会屈光手术委员会委员 白 继

大部分人的眼睛在睡觉时都会自然合拢，但也有些人并不能做到完全闭合，外人看还以为没有睡着。

睁眼或闭眼是由眼外肌和表情肌，特别是提上睑肌和眼轮匝肌的收缩及松弛来完成的。当它们收缩时，肌纤维将眼睑（上眼皮）拉开，使眼睛睁大；当它们松弛时，肌纤维放松，眼睛自然闭上。眼球本身过大、肌肉无力以及相应的神经调控异常等，都可能导致睡觉睁眼。

只露眼白大多不必干预。中国医师协会眼科分会屈光手术委员会委员白继介绍，生活中最常发生睡觉睁眼情况的人，就是小婴儿。这主要是因为婴儿的神经系统发育不够完善、大脑无法进行精细调节，在浅度睡眠时，眼睛就可能处于半睁状态，这种情况会随着发育的健全而逐渐缓解并消失。成年人的半睁眼睡觉则多是生理结构异常所致，一般属于轻度眼睑闭合不全，眼睑皮肤过紧、眼睛比较大或者做了过宽的双眼皮手术等都可能是诱因。如果睡觉时角膜（即黑眼珠处）向上翻、只露出了一点结膜（即眼白处），一般属于正常现象，无需干预，但如果能看到明显的黑眼珠，就需要及时就医检查，排查甲状腺相关性眼病、先天性青光眼、角巩膜葡萄肿和眼眶肿瘤等问题。

眼球外凸及时查甲功。“日常生活中，一旦发现眼球外凸，就该及时筛查甲功。”北京中医药大学东方医院内分泌科主任谢培凤介绍，眼凸是甲状腺相关性眼病的典型表现，在甲亢或甲减发病的前后一年左右都可能会出现。患者体内的促甲状腺激素受体抗体会刺激眼部球后组织增生或刺激眼肌肥大，导致眼球前凸、眼睑闭合不全，进而产生睡觉时半睁眼的情况。

除此之外，甲亢和甲减患者还常伴有各自的典型症状，如出汗、心慌、体重减轻或乏力、困倦、畏寒等。轻度甲状腺相关性眼病患者可通过控制原发病而使眼球恢复正常；中重度患者，可由于压力过大造成视神经受损，因此需要接受激素治疗或手术治疗。

口角歪斜得看神经科。肌肉的活动离不开神经的操控。哈尔滨医科大学附属第二医院神经内科主任医师张丽梅介绍，面神经周围段损伤所引起的周围性面瘫，可导致患病侧眼睑肌肉闭合无力，进而出现闭合困难。此外，患者还常伴有面部表情少、口角歪斜、鼻唇沟浅等症状。

“面神经炎以及发生在脑干部位的中风等均可导致周围性面瘫。”张丽梅补充道，冷风刺激、病毒感染等都会导致面神经炎的发作，个别患者还会出现头晕的表现。治疗主要分两个阶段：急性期应采取激素和其他营养神经药物治疗，以减轻水肿；进入恢复期后，既可以选择针灸或膏药等传统中医手段进行治疗，也可选择超短波或超声波等理疗方法。随着病情的痊愈，睡觉半睁眼的现象可逐渐恢复。

发生在脑干部位的中风可能是短暂脑缺血发作、脑干梗塞或脑干出血，发病时患者可伴有头晕、恶心、呕吐、肢体瘫痪麻木等症状。不同于短暂脑缺血发作，脑干梗塞、脑干出血造成的损伤往往不可逆，症状也无法缓解。

无论是生理性还是病理性原因，长期睡觉半睁眼都会在一定程度上给眼睛带来影响。1.影响睡眠质量。闭眼睡觉有助于褪黑素分泌、消除疲劳。睡觉半睁眼者可以在睡觉时佩戴眼罩，或使用遮光效果好的窗帘。2.容易干眼。白天，机体通过眨眼生成泪膜保护眼睛；夜晚入睡后，机体就会通过闭眼来保持相对湿润的环境。睡觉半睁眼则会加速眼球表面水分流失，导致部分人出现眼睛干涩。此时患者可通过使用加湿器、人工泪液等方式进行缓解，如果症状严重，可以在睡觉时佩戴湿房镜，以此保证眼部湿润环境。3.结膜感染。睡觉时结膜与空气接触，可能造成灰尘、细菌或病毒等感染，诱发暴露性结膜炎，导致结膜充血、眼睛有异物感等症状，这类患者需要及时就医，遵医嘱接受抗菌或抗病毒治疗。4.角膜受损，影响视力。角膜需要长期处于一个湿润的环境，若睡觉时眼球表面水分过多流失，就易诱发暴露性角膜炎，甚至角膜溃疡，严重影响视力，要及时就医。（本报实习记者 严立新）