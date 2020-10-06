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缓解咳喘，按压两穴

清华大学第一附属医院中医科主治医师 唐潇旖 □主任 隋 晶

2020年10月06日07:52 来源：人民网-生命时报

秋冬季节是呼吸系统疾病多发季，常见症状有咳嗽、哮喘等。除了对导致咳嗽、哮喘的原发肺系疾病进行治疗，中医还可通过外治法改善咳喘症状。其中，丰隆穴和鱼际穴就是针对咳嗽和哮喘的“克星”。

丰隆穴为足阳明胃经穴位，足阳明胃经联系的脏腑器官有口唇、喉咙等，且其络脉更是向下联络喉咙和咽峡，可治疗经脉循行部位的病症，能舒张支气管，达到祛痰止咳的功效。鱼际穴为手太阴肺经穴，哮喘等作为肺系疾病的症状，临床常选鱼际穴辅助治疗。

怎么用这两个穴位改善咳喘症状呢？1.按揉：用拇指指腹在穴位处用力向下按压，并配合左右按揉，以有酸胀感为度。按揉时，拇指要微微弯曲，并且要稍稍用点力气保持微曲状态，避免按揉时间长或发力不当造成拇指损伤。每天按揉2~3分钟。2.刮痧：充分暴露两个穴位，在皮肤上均匀涂上刮痧油或凡士林，手持刮痧板与皮肤呈45度角倾斜向下刮（始终一个方向，切忌来回刮），先以轻、慢为主，等适应后，操作可逐步加重、加快，以自己能耐受为度，刮到出痧为止。3.艾灸：用艾条对着穴位温和灸20~30分钟，一天一次。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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