常晕车不妨换用吗丁啉

很多人有晕车的情况，会出现头晕、冷汗、恶心、呕吐等症状，如果在长途旅行中出现晕车症状，不免影响欣赏风景的心情，因此晕车药就成了旅行者的必备药。除了作用于中枢神经系统防晕、止吐的晕车药外，其他一些常用药也可用于预防晕车，比如多潘立酮片。

多潘立酮（如吗丁啉）是一款常见的胃动力药，临床多用于治疗消化不良、腹胀、嗳气、慢性胃炎、反流性食管炎、胃排空延缓及各种病因引起的恶心、呕吐等。多潘立酮通过阻断多巴胺受体而作用于延脑催吐化学敏感区，可加强胃及上部肠段的运动，增加食道下部括约肌张力，防止胃食管反流，增强胃蠕动，促进胃排空，协调胃与十二指肠运动，从而抑制恶心、呕吐。

有研究者随机选30例对同类车型有晕车史病人作为研究对象，乘车前20分钟口服多潘立酮，结果30例受试者乘车途中均未出现晕车症状，且下车后可正常工作。所以，服用晕车药后会出现头晕、恶心等症状的人，不妨换用多潘立酮，或在晕车药的基础上加1片多潘立酮。相比常用的晕车药，该药少见头晕和嗜睡等不良反应，可以不让您错过旅途中的风景。

多潘立酮在空腹口服后30~60分钟起效，60分钟血药浓度达峰，因此建议乘车前1小时或餐前15~30分钟口服；如果在旅途中欲呕吐，也可立即口服。需要注意的是，孕妇、哺乳期妇女及体重小于35千克者不建议使用。

晕车和人的身体素质息息相关，平时注意锻炼身体、合理膳食、提高身体素质，才是治疗晕车的根本。如果一个人经常晕车，在乘车之前最好确保充足睡眠，保持愉悦心情，避免过饥或过饱。▲