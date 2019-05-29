唐 风 编译

性爱是夫妻生活的一件乐事，不过有时也会有尴尬发生。有些女性享受了和谐的性爱，也达到了性高潮，一切正常，但是性交过后出现了类似晕车、晕船的恶心症状，原因可能有这些。

1.插入过深。性交时男方深度插入，超过了女性感觉舒适的限度，是女性性爱恶心最常见的原因。深度插入会刺激女性的骨盆区器官，特别是子宫和子宫颈。任何对子宫颈的刺激都会引起迷走神经发生反应，从而引发恶心症状。美国北卡罗来纳州立大学医学教授艾琳·凯里说：“给女性子宫颈涂抹药物或安置子宫内避孕器时，女性可能因为迷走神经受刺激而出现暂时性血压降低和心率加快，性交时的过深插入会引起类似反应。”

一般来说，性交结束后，女性的恶心反应会很快消失。也可以仰卧，双脚抬高并做几次深呼吸，减轻性交不适感。作为预防，夫妻可以改变一下性交体位，由女性控制插入深度，避免恶心反应。

2.用力过猛。人在坐车、坐船时出现恶心症状，医学上称为晕动症。性爱过程中，如果两个人持续一个性交动作，且持续时间长、频率快、力度强，中间没有片刻休息，也可能导致女性出现晕动症。如果是这种情况，男性可以将动作减慢一些，以身心舒适为度，而不以激情为标准，性爱会更和谐。

3.性高潮惹的祸。性高潮时，女性的子宫收缩有时较为剧烈，就可能引发恶心感。建议女性在性交前服用一些不含类固醇的抗炎药，如布洛芬，可以预防高潮引起的不适。一般服用400~600毫克抗炎药，子宫收缩的强度就会大幅减少，不至于“乐极生悲”。

4.子宫肌瘤。如果以上都不是性交恶心的原因，就应考虑是身体原因了。女性如果患有子宫肌瘤、卵巢囊肿，这些部位在性交时受到刺激，女性会出现恶心及其他症状。如果经常出现性交恶心，建议找医生做一次体检，排查身体疾病。

5.情绪反应。人的身体和心理相互影响，如果夫妻感情不和，或女性受到家暴，性爱过程中和性爱过后都可能出现恶心症状。即使两个人感情和谐，如果女性以前有过不幸的爱情关系，心理创伤有时也会导致她在现在的性爱中感觉不适。建议女方和另一伴诉说自己的心里话，或找一位婚姻顾问进行咨询，及早走出感情不和对性爱造成的阴影。▲