热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

煎二皮止腹泻

中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 □ 井媛媛

2020年10月04日07:07 来源：人民网-生命时报

　　腹泻主要原因有饮食不节制或不卫生、情志失调、脾胃虚弱、肾阳虚衰等；还可能是因感受外邪，特别是寒湿邪气入侵脾胃，造成寒湿型腹泻，表现为泄泻清稀、腹痛肠鸣、脘闷食少、恶寒发热。在此介绍一个缓解外邪导致腹泻的方子。

　　取冬瓜皮30克、柿子皮9克、升麻6克、干姜6克，水煎服，1日2次。冬瓜皮有利尿消肿的作用，可消除体内的水分；柿子皮味甘涩，可起到收敛止泻的作用；升麻发表透疹、清热解毒、升阳举陷，《本草纲目》记载其可治“久泄下痢后重”；干姜可温中散寒、回阳通脉、温肺化饮，主治脘腹冷痛、呕吐泄泻、肢冷脉微、寒饮喘咳，《千金方》记载其单用可治中寒水泻。以上四药合用，有升有降、有散有收，可温补中焦、利水止泻。

　　患者日常应注意饮食卫生及天气变化，及时防范；可练习八段锦“调理脾胃须单举”等功法，增强脾胃功能，起到预防功效。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn