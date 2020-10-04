腹泻主要原因有饮食不节制或不卫生、情志失调、脾胃虚弱、肾阳虚衰等；还可能是因感受外邪，特别是寒湿邪气入侵脾胃，造成寒湿型腹泻，表现为泄泻清稀、腹痛肠鸣、脘闷食少、恶寒发热。在此介绍一个缓解外邪导致腹泻的方子。

取冬瓜皮30克、柿子皮9克、升麻6克、干姜6克，水煎服，1日2次。冬瓜皮有利尿消肿的作用，可消除体内的水分；柿子皮味甘涩，可起到收敛止泻的作用；升麻发表透疹、清热解毒、升阳举陷，《本草纲目》记载其可治“久泄下痢后重”；干姜可温中散寒、回阳通脉、温肺化饮，主治脘腹冷痛、呕吐泄泻、肢冷脉微、寒饮喘咳，《千金方》记载其单用可治中寒水泻。以上四药合用，有升有降、有散有收，可温补中焦、利水止泻。

患者日常应注意饮食卫生及天气变化，及时防范；可练习八段锦“调理脾胃须单举”等功法，增强脾胃功能，起到预防功效。▲