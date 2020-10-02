国家卫健委：10月1日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京10月2日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至10月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（四川3例，福建2例，广东2例，上海1例，重庆1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者607人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例189例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2875例，累计治愈出院病例2686例，无死亡病例。

截至10月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例189例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80601例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85424例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者834101人，尚在医学观察的密切接触者7424人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者33例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者377例（境外输入375例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5658例。其中，香港特别行政区5097例（出院4837例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区515例（出院484例，死亡7例）。