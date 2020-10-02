受访专家：中国家用电器研究院测试计量研究所所长 鲁建国

洗衣机能清洗衣物，但其自身也常常藏污纳垢。曾有一项北京家用全自动洗衣机的微生物污染状况调查发现，洗衣机洗涤水样中存在17种细菌。这些水样检出的微生物只是一部分，大部分还存在于洗衣机槽、夹层、筒壁中，污染状况堪忧。

中国家用电器研究院测试计量研究所所长鲁建国告诉《生命时报》记者，洗衣机“藏污纳垢”与其结构设计密切相关。一般的洗衣筒都会套一个外筒，两层筒壁之间形成夹层，排水不彻底导致桶内环境潮湿，时间久了，夹层里便会滋生、附着大量污垢。此外，洗衣机进水管处常年有水，细菌和霉菌会在潮湿的管壁上大量生长，很容易通过水流进入洗衣机，污染内环境。再加上有些衣物清洗后脱落的碎屑，以及洗涤水中沉积的污垢都难以彻底排出，残留在洗衣机内，都会滋生细菌。所以除了洗衣物，也要注意洗衣机本身的清洁。

1.用专用洗涤剂清洁洗衣机。可以将洗涤剂倒入洗衣机，波轮洗衣机加清水至高水位，滚筒洗衣机则跳过预洗设定直接加清水，运转5分钟左右，关闭电源，然后浸泡约1小时，使清洗剂充分溶解，最后按日常洗涤标准模式清洗即可。注意选择洗衣机专用洗涤剂，不要选择酸碱性较强的洗涤剂，以免降低洗衣机使用寿命。

2.用65℃水机洗衣物。一般来说，在洗衣机内用65℃以上的热水清洗衣物、毛巾，可以同时对洗衣机进行杀菌、去污，无需额外清洁。但并非所有洗衣机都能承受这一温度，建议清洗前看一下说明书，了解所能承受的最高温度，避免造成损坏。通常情况下，母婴洗衣机和部分滚筒洗衣机都可以承受这一温度。

3.普通洗衣机至少每月清洁一次。一般的波轮式洗衣机至少一个月清洗一次，如果在夏季或人口较多的家庭，洗衣机使用频率较高，清洁频次也需相应提高。如果是滚筒洗衣机或免污式洗衣机，因其结构设计可以减少污染物的堆积和微生物的滋生，可适当降低清洁频率。

4.养成良好使用习惯。建议将洗衣机放置在家中通风处，衣物分类清洗。衣物洗完后马上晾晒，并打开洗衣机盖，促进残留水分挥发，进水管和排水管要及时清洗和去除残留污水。（本报记者 张筱悦）