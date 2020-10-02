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顿顿都要有蛋白质

大连市中心医院营养科主任 王兴国

2020年10月02日07:07 来源：人民网-生命时报

蛋白质食物是指鱼、肉、蛋、奶和大豆制品等。这些食物营养价值高，不但能提供优质蛋白质，还富含维生素和矿物质，如钙、铁、锌、维生素A、B族维生素等，是人体营养的重要保障。

蛋白质在身体内无法储存，进食后数小时就消耗完了，因此餐餐都有蛋白质食物可以保证蛋白质能被很好地利用。一般，早餐可以选用奶制品、蛋类、大豆制品等；午餐和晚餐可以吃畜禽肉类、鱼虾类、蛋类、大豆制品等；加餐则可以选用奶类、坚果类等。

需要提醒的是，餐餐都有蛋白质并不是主张大量摄入，而是适可而止。摄入过多蛋白质并无益处，甚至还会危害健康，比如导致钙排出量增加、损害肾脏等。另外，尽量不吃或少吃加工肉类（香肠、火腿、培根等），它们是世界卫生组织（WHO）定性的一级致癌物。红肉（猪肉、牛肉、羊肉等哺乳动物的肉）也要少吃，它们属于二级致癌物，过量食用会增加心脑血管疾病风险。奶类是蛋白质和钙的良好来源，应该经常饮用。蛋黄含有较多胆固醇，但即使是患有高血脂/高胆固醇的人，每天吃一个也没问题。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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