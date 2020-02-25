均衡营养 奶类食品有优势

“合理膳食能有效改善人体的营养状况，增强抵抗病毒感染的能力，有助于新型冠状病毒感染肺炎的防治。合理膳食是由多样化食物构成的营养均衡膳食，在当下全民“战疫”的特殊时期，奶类食品的营养优势更加凸显。"1月22日，四川大学华西公共卫生学院教授曾果在央广网刊文时表示。

曾果认为，奶类是一种营养成分丰富、组成比例适宜、易消化吸收、营养价值高的天然食品。市场上常见的主要有液态奶、酸奶、奶酪、奶粉等。奶类主要提供蛋白质、钙和维生素B1、B2等，是膳食中钙、优质蛋白质的良好来源。牛奶中蛋白质含量平均为3%，奶类的蛋白质属于优质蛋白，其必需氨基酸比例符合人体需要，因此在机体中的生物利用率很高。奶中的乳糖也能促进钙、铁、锌等矿物质的吸收。经过发酵后的酸奶中乳糖、蛋白质和脂肪都有部分分解，更容易被人体吸收。同时经过发酵的酸奶还含有丰富的益生菌，对人体健康益处良多，而奶粉则由于其粉状特性，易于保存，有些奶粉还添加了维生素、微量元素以及益生元、益生菌、乳铁蛋白等有益成分，有助于增强免疫力。

在抗击“新冠病毒疫情”的非常时期，奶类食品以其特有的营养丰富、食用方便、易携带、易储备等优势，特别适合大众日常食用，尤其对于孕妇、乳母、儿童及老年人等特殊人群，以及奋斗在“战疫”第一线的医护人员和病人，更要重视奶类食品的充足摄入，以保障基本营养需求和增强机体免疫力。推荐成年人奶类摄入量至少每天300克液态奶或相当量的奶粉及适量的奶制品。

曾果表示，在住居区域受到管制、外出受限情况下，家庭中可利用有限的外出采购时机，优先购买和储存奶类食品，此时需要关注以下几点: 一般情况下，灭菌包装液体牛奶可以较长期保存，在营养上与普通鲜牛奶也没有明显差别，可以适当采购和储存。酸奶需要冷藏保存，各种品牌的产品标签上都标示有保质期。在不能获得液态奶的情况下，可以选择奶粉。奶酪也是重要的乳制品，是奶类中酪蛋白的制成品，水分含量低、蛋白质含量高，便于运输，适宜长期保存，也是适宜的奶类食品。

就什么是优质蛋白曾果进行介绍，自从1742年意大利科学家分离出谷蛋白开始，人类关于蛋白质对生命重要意义的探索从未停止过。如今我们知道，蛋白质不仅是人体的最重要组成成分之一，也是生命活动必不可少的重要物质。因此，蛋白质是人体必需营养素，是生命的物质基础。在生命活动过程中，蛋白质发挥着各种重要的生理功能，主要有以下生理功能：构成和修复组织器官；构成体内生物活性物质调节生理功能；维护免疫功能的正常发挥；供给能量。可以说没有蛋白质就没有生命。

蛋白质是由氨基酸构成的，天然蛋白质中有20种氨基酸，其中8种氨基酸包括亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸（甲硫氨酸）、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸和缬氨酸是人体必需氨基酸。婴儿的必需氨基酸有9种，除了上述8种外，还有组氨酸。必需氨基酸不能在体内合成，只能从食物中获得。故食物蛋白质中必需氨基酸的数量及种类的多少就成为衡量蛋白质优劣的标准，所以在营养学上通常认为食物蛋白质的氨基酸模式越接近人体蛋白质需要，则这种蛋白质越容易被人体吸收利用，这种食物蛋白质称为优质蛋白。日常膳食中，富含优质蛋白的食物主要有：奶类、蛋类、鱼虾类、畜禽肉类和大豆等的制品，而奶类食品大多为流质状的液态或半固态，便于食用。

因此，在疫情防控的特殊时期，保证膳食蛋白质的充足摄入尤其是优质蛋白质摄入是增强机体抵免疫力、抵抗病毒感染的重要膳食原则，所以，建议大家多食用奶类及其制品。