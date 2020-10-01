北京三级综合医院 配一小时核酸快检设备

9月30日上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，为有效应对国庆中秋双节期间因人员流动性、聚集性增加和境外输入可能出现的疫情反弹风险，本市专题研究部署“两节”期间疫情防控工作。节日期间，本市将把好进出京关口，严防疫情输入风险。为有效应对秋冬季可能出现的疫情反弹风险，全市积极制定多项措施。

全市组建3600人的流调队伍

为有效应对秋冬季可能出现的疫情反弹风险，北京市卫生健康委做好流行病学调查准备。北京市已经建立3600人的流调队伍，形成梯次配置和人员储备。真正做到应调尽调、应隔尽隔。北京市卫生健康委已经做好医疗救治安排。按照北京市确定的3+2传染病救治资源配置原则，确定地坛医院、佑安医院、解放军总医院第五医学中心、中日友好医院、北京小汤山医院为市级定点和后备救治医院。充实全市医疗救治专家组力量，坚持中西医并重和中西医结合，总结救治经验，提炼救治方法，提高治愈率，降低病亡率。

重点筛查经各口岸入境进京人员

本市将对进出京人员、车辆开展实时监测，及时发布群众出行指引。对风险人员持续开展监测预警，重点筛查经各口岸入境进京人员，严防境外输入风险。民航、铁路、公路客运等部门科学调配运力、动态调控流量，适当控制客座率，严格落实登机登车前和途中体温检测、健康管理、消毒防疫等措施，落实检验检疫、医学排查、分流转送和全流程闭环管理要求。继续做好首都机场口岸每日入境人员规模监测调控。加强进京物流通道联防联控，全面监测冷链食品运输企业、人员、车辆，从严排查管控风险货物。

三级综合医院装备核酸快检设备

加强早期监测预警，各医疗机构加强发热、腹泻等症状监测，对发热患者严格落实“1+3”筛查措施，按照诊疗规范进行诊断，第一时间向辖区疾控中心报告确诊、疑似病例及无症状感染者。做好应急队伍、物资、车辆等准备，推进三级综合医院、区域医疗中心和疾控中心装备1小时内核酸快检设备，满足急危重症患者抢救需要。遇有突发公共卫生事件，立即启动应急响应。强化流行病学调查，一旦出现人员感染情况，第一时间规范开展流行病学调查，科学判定密切接触人员。对密切接触者和密接的密接按照要求，严格实施隔离医学观察措施。

零售药店严格落实实名登记制度

据介绍，本市将持续抓好社区常态化防控，落实核验、登记等措施，加强社区防控知识宣传、环境卫生整治，加强出租房屋和集体宿舍以及外来人员管理，加强来自高风险地区人员、新冠肺炎治愈者和解除医学观察人员等相关人员的健康监测。

本市将加强物资供应和储备，持续掌握口罩等防护和消杀产品生产储备情况，妥善保障各项防控工作物资需求。发挥零售药店监测“哨点”作用，严格落实实名登记等制度。持续监测医用口罩、防护服、检测试剂、疫苗等疫情防控药械生产供应情况和药店口罩销售情况。（记者 贾晓宏 李祺瑶）